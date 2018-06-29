Какие немецкие военнопленные в СССР жили с комфортом

Немцы начали попадать в советский плен в массовом порядке после Сталинградской битвы. В целом условия их пребывания там нельзя было назвать благоприятными, но были и те, кто содержался в относительном комфорте и имел ряд привилегий.

Ударным трудом

По данным советских архивов, всего в плен попали более 2,3 миллиона военнослужащих вражеской армии. Немецкие же источники утверждают, что таковых было почти 3,5 миллиона. Многие из них не вернулись обратно на родину, не выдержав суровой жизни в лагерях.

Рядовые и младший офицерский состав были обязаны работать, и от того, как они выполняют свои обязанности, зависел их уровень жизни. Лучше всех жили ударники, которые получали повышенные зарплаты и ряд других преимуществ. [С-BLOCK]

Существовала фиксированная ставка жалованья — 10 рублей, но пленный, перевыполнивший норму на 50-100%, мог получить в два раза больше. Особо привилегированное положение занимали бригадиры из числа бывших военнослужащих вермахта. Их уровень довольствия мог доходить до 100 рублей. Они имели право хранить средства в сберкассах, получать с родины посылки и письма.

Кроме того, ударникам бесплатно выдавали мыло. Если их одежда снашивалась, администрация также своевременно ее меняла. С 1947 года в лагерях были открыты магазины, где работники могли купить молоко и мясо, а также буфеты, где им подавали горячие блюда и кофе.

Поближе к кухне

Преференциями пользовались и те пленные, кому удалось попасть на кухню. Обычно туда брали австрийцев, румын или чехов, поэтому германцы пытались скрыть свое происхождение. Рядовой вермахта Ганс Моэзер вспоминал, что работавшие на кухне, старались снабжать лучшим питанием «своих», старались выдавать им лучшую пайку, использовать при приготовлении пищи хорошие продукты.

В то же время для других пайка, наоборот, могла урезаться. К примеру, суточный паек пленного из числа рядовых по норме составлял 400 граммов хлеба, 100 граммов крупы, столько же — рыбы, а также 500 граммов картофеля и овощей. Допущенный на кухню увеличивал для «своих» пайку по хлебу и картофелю с овощами на 200 граммов, соответственно настолько же уменьшая порции для других. Порой из-за этого возникали конфликты, и тогда к разносчикам пищи приставляли охрану.

Впрочем, в большинстве лагерей пайки почти всегда были меньше заявленных и выдавались не в полном объеме. Из-за трудностей с продовольственным снабжением суточные часто сокращались, однако никто сознательно голодом немцев не морил. В отличие от немцев, которые издевались над военнопленными в лагерях смерти.

С комфортом

Как вспоминал пленный немецкий летчик Генрих Айнзидель, лучше всех в русском плену жили штабные офицеры и генералы. Первые представители высшего командного состава вермахта оказались в плену в феврале 1943 года — всего 32 человека, в том числе командующий 6-й армией Фридрих Паулюс

Подавляющее большинство генералов содержались в достаточно комфортных условиях. Как пишет редактор журнала РАН «Новая и новейшая история» Борис Хавкин, в основном высшие офицеры вермахта размещались в подмосковном Красногорске, в санатории Войково в Ивановской области, в Суздале и в Дягтерске Свердловской области. [С-BLOCK]

Так, в лагере №48 в Войково к началу 1947 года находились 175 немецких генералов. В их распоряжении были просторные комнаты, где они жили по три человека. В лагере был благоустроенный парк с клумбами и пешеходными дорожками, в котором разрешали свободно гулять. Неподалеку располагался огород, где генералы могли при желании поработать. Выращенные там овощи потом попадали к ним на стол.

В соответствии с «Положением о военнопленных» от 1941 года высший офицерский состав в плену сохранял право носить форму и знаки отличия, обеспечивался хорошим медобслуживанием, имел право на переписку с родными. [С-BLOCK]

Приказ НКВД от 5 июня 1942 года устанавливал для генералов денежное довольствие в 50 рублей в месяц. В день они получали 600 граммов хлеба, 125 граммов рыбы, 25 граммов мяса. Всего более 20 наименований продуктов. К тому же ежедневно «привилегированным пленникам» полагались 20 сигарет и три пачки спичек.

Все эти маленькие радости не касались тех, кто служил в СС. Так, командир 1-й танковой эсэсовской дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер» Вильгельм Монке сидел сначала в Бутырской, потом в Лефортовской тюрьме , а затем был приговорен к 25 годам лишения свободы. Наказание отбывал в знаменитом Владимирском централе.

Важный пленник

Фельдмаршал Фридрих Паулюс также содержался в санатории Войково. У военачальника прогрессировал рак кишечника, поэтому ему была предоставлена лучшая медицинская помощь, назначено диетическое питание. По праздникам фельдмаршалу разрешалось немного пива. Кроме того, Паулюс занимался творчеством — резьбой по дереву, благо материала вокруг было предостаточно. Именно в плену военачальник засел за написание мемуаров.