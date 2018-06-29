Фитнес для реабилитации: миф или реальность?

Фитнес-индустрия не стоит на месте и постоянно расширяет свой круг задач. Сегодня при помощи грамотного инструктора вы можете улучшить биомеханику движений, что способствует восстановлению нормальной работы опорно-двигательного аппарата. Успех напрямую зависит от квалификации тренера, который должен владеть реабилитационными техниками. Тренер-эксперт федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Антон Шапочка рассказывает о том, как современные методики реабилитации применяются в работе:

Антон Шапочка

— Напрямую фитнес не помогает реабилитироваться после травмы. Реабилитация — сложный процесс, который требует комплексного подхода, объединяющего работу врача-реабилитолога, грамотного фитнес-тренера и массажиста. Конечно, тренер не может вас вылечить от травмы, его задача — поддерживать необходимую физическую активность во время тренинга, чтобы мышцы не атрофировались. При этом очень важно, чтобы программа упражнений соответствовала индивидуальным потребностям человека, учитывала особенности травмы и организма в целом. Огромное значение имеют квалификация тренера и соблюдение правильной техники выполнения упражнений.

На данный момент существует несколько методик для восстановления после травм:

Двигательная терапия — популярный метод, предполагающий работу не с самими мышцами, а с изменением качества движения. Специалист оценивает механику движения человека и с помощью определенных упражнений корректирует ее. В результате тело начинает работать в более безопасном и эффективном режиме.

Кинезиотейпирование — наложение на травмированные участки тела специальных эластичных пластырей, которые улучшают кровообращение и лимфоток, уменьшают боль и способствуют фасциальной коррекции и интенсивному восстановлению.

Перкуссионная терапия с применением специальных приборов для улучшения общего состояния опорно-двигательного аппарата, изменения состояния конкретных тканей, уменьшения отеков и болевых ощущений. Мировой лидер в этой отрасли — система TheraGun. Я являюсь одним из четырех сертифицированных тренеров TheraGun во всем мире.

Мануальная терапия для снятия социальной напряженности — устранение болей через снятие психоэмоционального напряжения.

Метод фасциальных манипуляций — мануальная практика с воздействием на глубокие и поверхностные мышечные фасции для снятия «блоков», болей, восстановления подвижности и включения в кинетическую цепь определенных мышц и органов.

Зачастую неправильная техника при занятиях фитнесом сама приводит к травмам. Самые частые травмы в фитнес-клубах приходятся на локтевые, лучезапястные и плечевые суставы, колени, спину и шею. Неадекватная нагрузка и нарушение техники при выполнении отжиманий, приседаний, жима и других упражнений, интенсивной работе с гантелями или при неправильно поставленном ударе — всё это может повлечь за собой тяжелые травмы.

В целом можно отметить, что в последнее время в фитнесе наметилась тенденция перехода от формата бодибилдинга и бездумного набирания массы к концепции изучения и коррекции биомеханики тела, пониманию собственного тела и физиологии. Фитнес стал более рациональным, глубоким и осмысленным. Сегодня в основе ведущих методик — научный подход, который призван поддерживать молодость тела естественными способами, доступными каждому.