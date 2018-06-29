Групповые свидания, оплата счетов, секс в мотелях и другие особенности отношений в Южной Корее

Пользовательница «Пикабу» кореянка по имени Хеён рассказывает про жизнь и нравы Южной Кореи. Она уже писала про бытовую технику, которую жители ее страны используют повсеместно, но которая для нас в новинку. А теперь она решила поднять тему особенностей отношений между молодыми корейцами до свадьбы.

1. Как познакомиться?

В Корее часто проводят групповые свидания 3 на 3 или 5 на 5. Этот способ популярен у студентов (возрастом 17-20 лет). В корейских университетах есть комнаты отдыха, и часто бывает, что организаторы подобных встреч приходят туда и вызывают желающих. Примерно так: «Давайте трех парней с факультета бизнеса и трех девушек с факультета науки».

Обычно встречаются в баре, играют в алкогольные игры и общаются друг с другом, но часто все заканчивается после одного такого свидания, потому что не хватает времени узнать человека получше. Если кто-то кому-то понравился, то обмениваются номерами телефонов, чтобы в следующий раз встретиться вдвоем.

У людей постарше свидания чаще всего происходят один на один. Потому что им уже надоели всякие алкогольные игры и они хотят более серьезных встреч и разговоров. Организатором свиданий часто выступает общий знакомый мужчины и женщины. После трех встреч решают, будут ли встречаться дальше.

2. Проблемы внешности

Обычно не бывает пар, в которых молодой человек ростом ниже, чем девушка. У нас есть общие стандарты о внешности противоположного пола: для мужчин красивая девушка должна быть не толще его самого, а для женщин — молодой человек выше ее ростом. Да-да, внешность очень важна. У нас слишком много народа в небольшой стране, и люди всегда близко находятся друг к другу и обращают на все внимание: кто как одет, у кого какая фигура и так далее.

3. Кто заплатит за обед?

Я не уверена, как эта система работает у других поколений корейцев, но по крайней мере люди моего возраста стараются платить пополам. Работает это, как правило, так: если мужчина платил в ресторане, то женщина платит в кафе после обеда/ужина или наоборот, поэтому получается почти одинаково.

Но при первой встрече обычно мужчины платят больше. Кореянки часто думают, что если парень не платит на первом свидании, то он скупой.

4. Сколько дней мы пара?

В Корее обязательно надо уточнить, действительно ли вы встречаетесь. Часто бывает, что мужчина гуляет с девушкой без серьезных намерений, поэтому кореянки предпочитают уточнить так: «С сегодняшнего дня первый официальный день отношений». Теперь это ее официальный молодой человек.

А еще это нужно, чтобы отмечать юбилеи. Их отмечают часто: 100 дней отношений, 200 дней отношений, 1 год, 2 года и так далее. Есть даже приложение, которое считает дни. У нас так важно отмечать все эти даты. В этот день пары проверяют свои чувства цветами и подарками. А если кто-то забудет про юбилей, то все! Обида…

На юбилей принято бронировать хороший ресторан и весь день проводить вместе или отправиться в путешествие на два дня и одну ночь. После празднования обязательно надо загрузить фото с хештегами вроде #мывместе100дней, #давайдолго и #отмечаем200дней.

5. Пары хотят иметь одинаковые вещи

Причина неизвестна. Но парочки часто покупают схожие вещи — например, одежду, чехлы для телефонов. Хотя они не женаты, часто носят кольцо на безымянном пальце. Каждый старается показать, что он не одинок. Мы пара!

6. Как встречаться?

Встретиться со своим молодым человеком или девушкой дома — это, конечно, здорово… Только в Корее проблема в том, что молодые люди обычно живут с родителями, и у нас не принято представлять им свою вторую половинку до серьезных отношений или свадьбы. (Почему корейцы живут с родителями? Потому что в Корее квартиры чересчур дорогие, а залог для аренды жилья очень большой.)

Своего молодого человека или девушку представляют родителям только в случае, если собираются жениться. Поэтому до свадьбы встречаться дома нельзя. Вот парочки и ходят по кафешкам и ресторанам. А когда хотят заняться любовью, то снимают комнату в мотеле на 4 часа или на всю ночь и говорят родителям, что идут ночевать к друзьям. В России редко видела такие гостиницы, но в Корее, где много народу, всегда есть мотели (их очень много) и их светящиеся вывески видны издалека. Ночью в Корее везде хорошо видны мотели и кресты церквей, как на фото.

7. «Мальчикам и девочкам нельзя сидеть вместе, после того как им исполнилось 7 лет»

В учениях Конфуция прописано, что мужчины и женщины не должны сидеть вместе с семилетнего возраста. Конфуцианство в Корее распространилось во времена династии Чосон, и это одно из его правил. Главная цель правила — не допустить контакта женщин с мужчинами. Сейчас оно уже неактуально, но из-за влияния конфуцианства поколение моих родителей ходило в раздельные школы для мальчиков и девочек. Когда молодая девушка и мужчина начинают гулять вместе, это может стать поводом для слухов, а слухи для женщины — это проблема.

Мы обычно скрываем факт, что встречаемся с кем-то, может быть, из-за этого старого правила конфуцианства. Мы не хотим получить осуждение своих родителей. И хотя родители знают, что у их отпрыска есть молодой человек или девушка, дети точно не скажут им, что отправились на свидание.

8. Друзья и подруги

Когда формируется пара, то молодой человек уже не может больше общаться с другими девушками, а его подруга — с другими парнями. А все потому, что в Корее большинство людей полагает, что дружба с противоположным полом невозможна.

9. Армия

В Корее самое тяжелое время для пары, когда молодой человек отправляется служить в армию (21 месяц для сухопутных войск и 24 месяца для военно-морских сил). Служба в армии для корейцев обязательна, и много молодых пар расстается после 17 месяцев.

Пока твой молодой человек служит, принято носить резиновую обувь. Резиновая обувь некрасивая и в ней неудобно долго гулять, поэтому она стала символом девушек, которые ждут своего парня из армии.

10. Поговорки

Для женщин есть поговорка: «После дерьмовой машины будет „Мерседес-Бенц“». Это значит, что после плохого молодого человека придет лучший и все будет хорошо.

Между двумя станциями нужно сделать пересадку. Пересадкой мы называем случаи, когда кто-то меняет партнера. Обычно после расставания и до начала новых отношений делают паузу, ведь нужно время, чтобы морально попрощаться с бывшим и «вытащить» его из своего сердца. А кто-то сразу после разрыва начинает встречаться с новым человеком. Это мы называем «быстрая пересадка».