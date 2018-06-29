Модель с монобровью призвала не стесняться

София Хаджипантели (Sophia Hadjipanteli), 21-летняя модель, прославившаяся густой и черной монобровью, рассказала о своем вкладе в продвижение разнообразия красоты. Об этом сообщает BBC News.

Девушка греко-киприотского происхождения поделилась позицией, которую она отстаивает своей необычной внешностью: «Мы меняем восприятие того, как оценивается красота. И люди, которые выглядят несколько иначе, имеют право выглядеть так, как им нравится», — заявила Хаджипантели.

Она добавила, что люди часто обвиняют ее в лицемерии и непоследовательности в продвижении разнообразия красоты, поскольку киприотка выделяется растительностью в зоне бровей, но при этом удаляет волосы с тела. Модель рассказала, что греки-киприоты отличаются повышенной растительностью на теле, и она никогда не видела в этом проблему. Также девушка призвала не стесняться своих особенностей и игнорировать недоброжелателей.

На сегодняшний день у Хаджипантели 188 тысяч подписчиков в Instagram. Для того чтобы вдохновить других людей студентка использует хештег #UnibrowMovement для публикаций.