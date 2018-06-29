Мигрант из Гамбии показал маленькому шведу «цвет кожи» и отделался штрафом

Чернокожий мигрант из Гамбии решил показать шестилетнему мальчику в кафе «цвет кожи», как объяснил это подозреваемый. Для этого африканец сначала подтянул рубашку и показал живот, а потом приспустил штаны. Мать мальчика подала в суд за непристойное поведение мигранта, но его приговорили лишь к штрафу. Об этом сообщает сайт Voice Of Europe.

Окружной суд города Соллентун в Швеции оштрафовал мигранта из Гамбии на 4200 шведских крон (404 евро) и 800 шведских крон (77 евро) в счет компенсации истцу за непристойное поведение в 2017 году.

11 мая 2017 года женщина с двумя детьми вошла в кафе в Соллентуне. Пока она делала заказ у стойки, заметила, как официант показывает одному из ее детей половой орган.

В ходе полицейского допроса ребенок рассказал, что африканец сначала подтянул рубашку и показал живот, а потом стянул брюки и показал пенис.

«Я думал, что ребенок интересуется цветом моей кожи», — приводит сайт Voice Of Europe доводы мигранта на суде. Он также заявил, что показал лишь часть полового органа, потому что шестилетний «попросил его» сделать это, сказав «пиппи».

Суд постановил версию мигранта правдоподобной и приговорил его к штрафу.

Социологический опрос во Франции выявил отношение жителей страны к мигрантам. Оказалось, что 54% жителей Франции испытывают страх перед вопросами о миграционном кризисе.