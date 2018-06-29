Ещё
Мигрант из Гамбии показал маленькому шведу «цвет кожи» и отделался штрафом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мигрант из Гамбии показал маленькому шведу «цвет кожи» и отделался штрафом 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Чернокожий мигрант из Гамбии решил показать шестилетнему мальчику в кафе «цвет кожи», как объяснил это подозреваемый. Для этого африканец сначала подтянул рубашку и показал живот, а потом приспустил штаны. Мать мальчика подала в суд за непристойное поведение мигранта, но его приговорили лишь к штрафу. Об этом сообщает сайт Voice Of Europe.
Окружной суд города Соллентун в Швеции оштрафовал мигранта из Гамбии на 4200 шведских крон (404 евро) и 800 шведских крон (77 евро) в счет компенсации истцу за непристойное поведение в 2017 году.
11 мая 2017 года женщина с двумя детьми вошла в кафе в Соллентуне. Пока она делала заказ у стойки, заметила, как официант показывает одному из ее детей половой орган.
В ходе полицейского допроса ребенок рассказал, что африканец сначала подтянул рубашку и показал живот, а потом стянул брюки и показал пенис.
«Я думал, что ребенок интересуется цветом моей кожи», — приводит сайт Voice Of Europe доводы мигранта на суде. Он также заявил, что показал лишь часть полового органа, потому что шестилетний «попросил его» сделать это, сказав «пиппи».
Суд постановил версию мигранта правдоподобной и приговорил его к штрафу.
Социологический опрос во Франции выявил отношение жителей страны к мигрантам. Оказалось, что 54% жителей Франции испытывают страх перед вопросами о миграционном кризисе.
360tv.ru: последние новости
В постели с мундиалем: почему секс с иностранными болельщиками оказался болезненной темой Археологи выяснили, как ацтеки строили башни из черепов Женщина с пересаженной маткой родила сына
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие бикини: мода для храбрых52
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе20
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение