Россиянка Баракат встретилась с семьей — ужасы и предательство Украины позади

Супруги и их дети смогли воссоединиться и кто видел их встречу — не мог сдержать слез. Потому что за ней стоят годы боли, крови, ужаса, предательства на родной — украинской — земле, где Ирина искала помощи. Все, что пришлось пережить женщине после того, как ее в собственной квартире изувечил прилетевший боевой снаряд. Какими невыносимо длинными показались два года — расскажет Александр Сиротин

Прощальная прогулка по старому Алеппо. Ахмад с детьми выбрали для этого смотровую площадку Цитадели. Как символ несгибаемой воли сирийцев. Отец рассказывает детям — четыре года боевики осаждали это место и его удалось отстоять. Но сейчас мужчине с тремя детьми нужно покидать родные места, чтобы воссоединить семью.

Фотография на память. Впереди — самолет в Россию, там детей ждет мама. Перед этим они заезжают домой — забрать вещи. Знакомство с русскими традициями начинается с того, чтобы посидеть на дорогу. Едут надолго и собой берут летние вещи и зимние, ну, и, разумеется, гостинцы…

Перед отъездом Ахмад рассказывает свою историю. Познакомились с будущей супругой на Украине — он там учился на фармацевта. Поженились и переехали в Сирию — на родину к Ахмаду. Потом война… Во время одной из бомбардировок самодельный снаряд попал прямо в их квартиру.

— Жена вот здесь сидела. И снаряд — весь на ногу. А рядом сидел сын, — вспоминает Ахмад.

Старший сын — Радван хорошо помнит первые секунды после взрыва: страшная боль в ноге и не менее страшная картина…

— Я теряю сознание. Просыпаюсь — вся комната в дыму, все сломано. Вижу — дедушка лежит на полу, мама — на диване. Сестра — вся в камнях, в крови, — рассказал Радван Баракат.

Родители Ахмада погибли. Детям удалось уцелеть благодаря матери. Ирина успела закрыть их своим телом. Сама лишилась ноги и кисти. Попавшая в беду гражданка Украины на своей исторической Родине оказалась не нужна.

На помощь пришли Российские военные. Они отправили женщину на лечение в военно-медицинскую академию в Петербурге. Лечение длится вот уже два года. Всё это время Ирина не видела свою семью. Пригласить в страну родных, не являясь гражданкой России, женщина не могла.

За помощью она обратилась к Владимиру Путину . Во время «Прямой линии» с президентом.

— Телефон начал разрываться. Я не знаю, где мой номер взяли, но начали звонить люди, а минут через 10 пришел начальник УФМС или МВД и сказал — все будет хорошо, все будет отлично. И вот теперь я — гражданка России, — говорит Ирина Баракат.

Ахмад с детьми заезжают в школу в Алеппо — ребята прощаются с одноклассниками и учителями. Потом — к родственникам.

Российские военные центра примирения сторон вывозят из разрушенного города на бронированном «Тигре» к самолету. По трапу они спускаются бодро. Перелет был длительным, но усталости, говорят, нет. Зато есть волнение перед долгожданной встречей.

Со взлетного поля поехали прямиком в больницу. Там уже ждала Ирина. Она заметно нервничает. И вот он — долгожданный момент.

Никто не сдерживает эмоций. Даже у мальчишек, которые до последнего стойко держались, на глазах — слёзы счастья, слёзы облегчения. А дочь как будто боится вновь оказаться далеко от самого родного и близкого человека, девочка не отпускает мать буквально ни на секунду… Ахмед первым берется рассказать о планах на будущее. Все они связаны с семьей и Россией. Ирина же делится планами на сегодняшний вечер. Она тоже приготовила для семьи сюрприз… Маленькая Анжелика в какой-то момент не выдерживает: почти шепотом она намекает журналистам, что им уже пора…

— Извините, нам нужно идти.