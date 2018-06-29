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В Соколиной горе отметили День дружбы и единения славян
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В Соколиной горе отметили День дружбы и единения славян 

Управа района Соколиная гора 59 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
День дружбы и единения славян отпраздновали воспитанники дошкольного отделения № 2566 школы №429 «Соколиная гора».
Ребята узнали о значении национальных костюмов, об обычаях и традициях белорусского, украинского и русского народов, а также познакомились с играми «Бульба», «Гори, гори ясно» и «Хроменькая уточка». Как отметили сотрудники дошкольного отделения, юные соколинцы с большим интересом вслушивались в поговорки и пословицы на языке носителей, старались понять или догадаться о значении новых для них слов. Также ребята отыскали в русском языке поговорки, созвучные белорусским и украинским.
День дружбы и единения славян — не только беларусов, русских, украинцев, но и болгаров, поляков и сербов, словаков и представителей многих других народов — отмечают ежегодно 25 июня.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 429 „Соколиная гора“.
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