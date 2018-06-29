Кнопка удовольствия: 5 превосходных поз с использованием «точки G»

Наука пока не признает в полной мере существование точки G, а вот многие женщины скажут, что она есть — и находится внутри вагины, на верхней стенке, примерно в 2−3 см от входа. Возможно, это одна из частей клитора или же отдельная крошечная область, которая дарит прекрасные оргазмы. И вот как на нее «нажать» в разных позах.

18+

1. Исследования

Ложись на спину, займи удобное положение и коснись клитора. Пусть партнер вставит внутрь тебя палец и поищет едва заметную выпуклость внутри. Продолжай ласкать клитор, а задача партнера — исследует найденную точку, делая разнообразные движения пальцем. Потом можно заменить палец пенисом или секс-игрушкой и продолжить «разработки».

2. Двигатель

Ляг на спину, сведи ноги вместе или скрести их. Он садится сверху, подогнув ноги и опираясь на них. Пусть начнет с легких неспешных движений, постепенно продвигаясь вглубь.

3. Только вверх

Он лежит на спине, ты ложишься сверху лицом к нему, опираешься на вытянутые руки, а ноги пусть лежат между его ног. В этой перевернутой миссионерской позе все прекрасно, но можно сделать ее еще лучше: пусть он окунет палец в лубрикант и поместит между вашими лобками: во время секса ты будешь касаться этого пальца и получать еще более приятные ощущения.

4. Небольшая горка

Подложи под ягодицы несколько подушек, чтобы таз оказался выше головы. Согни ноги в коленях и упрись в партнера, стоящего на коленях. В этом положении исследовать точку G ну очень удобно!

5. Место силы

Эта поза требует некоторой тренировки. Пусть он встанет на колени и опустится ягодицами на ноги, а также обопрется на руки. Ты садишься на его ноги, лицом к нему, одной рукой касаешься клитора… Если все сделать правильно, вы быстро войдете в резонанс.

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