Вся правда о русских куклах-оберегах

На Руси издревле существовал обычай изготовления ритуальных кукол-оберегов. И даже после прихода и укоренения христианства, Берегини еще долго жили в крестьянских домах.

Кукла Крупеничка

Эта кукла — символ достатка и благополучия семьи. Выделяется он из прочих своей предисторией:

«Была у князя дочь по имени Крупеничка — умная, красивая, работящая. Но напали татары и угнали девушку в плен. Не согласилась красавица стать женой хана, разгневался он и отправил Крупеничку на непосильную работу. Увидела измученную девушку богомолка и сжалилась — превратила девицу в гречишное зернышко, принесла к родному дому и спрятала от хана в землю. Вырос из зернышка — Крупенички гречишный кустик. Так появилась на Руси гречиха».

Изготавливали куклу Крупеничку из мешочка с отборной крупой. Наряжали ее и бережно хранили до будущего урожая в красном углу избы, рядом с иконами. При посеве первые горсти зерна брали из куклы. Это по поверьям гарантировало богатый год. После уборки нового урожая, мешочек опять наполняли отборным зерном. В голодное время крупу из куколки использовали в пищу. Позже появились у Крупенички сестры — Зернушка и Горошинка. Они наполнялись пшеном, пшеницей и горохом.

Младенчик — Пеленашка

Пеленашка — оберег для новорожденного. Женщина на последнем месяце беременности с добрыми мыслями о будущем ребенке делала куклу. Готовую игрушку она клала в колыбельку, чтобы кукла согрела и обжила ее. Изготавливали Пеленашку из куска ношеной домотканой одежды. Ткань несла в себе тепло взрослого родного человека и обеспечивала родовую защиту.

Пеленашка была не большая, чтобы поместиться в ручке ребенка. Мастерили ее без иголки и ножниц, чтобы не уколоть и не поранить куклу. Считалось, что в ней сохраняется материнская любовь и забота, надежно защищающая младенца.

По поверьям новорожденного до крещения нужно было защищать от злых духов. Кукла должна была принять на себя все беды, угрожавшие не защищенному крестом младенцу. Пеленашку клали в колыбель рядом с ребенком и приговаривали: «Сонница — бессонница, не играй с моим дитяткой, играй с этой куколкой».

Когда приходили друзья и родственники посмотреть новорожденного, Пеленашку вставляли в складочки платка ребенка. Гости, чтобы не сглазить ребенка, говорили, обращаясь к куколке: «Ой, до чего кукленок-то хорош!». После крещения Пеленашку убирали из колыбели и хранили в доме вместе с крестильной рубахой ребенка.

Куклы — Кувадки

В Орловской и Костромской губерниях существовал древний обряд «Кувады». С помощью его наши предки стремились оградить беззащитную роженицу и младенца от злобных сил. Чтобы не привадить нечистую силу в избу, женщина рожала в бане. Муж, отец ребенка, присутствовал при родах и даже участвовал в них. В предбанник ставили лукошко с куриными яйцами, мужчина садился на них, делая вид, что высиживает. Подражая роженице, мужчина кричал что было сил, заманивая злых духов в предбанник, где развешивались куклы Кувадки. Эти куклы должны были обмануть злых духов и не пустить их к роженице и младенцу. А чтобы окончательно обвести вокруг пальца духов, младенца прятали, а в предбанник выносили спеленатую куклу. Считалось, что все зло, караулившее младенца, вселялось в подмену. Затем Кувадку сжигали.

Толстушка — Костромушка

Эта куколка родом из Костромы. Толстушку называли «женской сутью». Ее задачей было вернуть плодородие женщине и уберечь от одиночества. В семье, где очень хотели иметь ребенка, обязательно жила Костромушка. Если молодая в течение года после свадьбы не беременела, одна из родственниц делала такую куклу. Она должна была быть нарядно одета и демонстрировать сытое, богатое житье. Ножки у Костромушки были очень тонкими, обязательно в обуви, а тело толстенькое, щеки круглые. Набитый очесами льна, оберег ставили в спальню на видное место. Как только появлялся ребенок, кукле говорили: «Детки появились — пошла играть!». Толстушку относили на женскую половину дома и прятали.

Кубышка — Травница

Этот древний целительный оберег набивали душистыми лечебными травами: мятой, душицей, чабрецом, тысячелистником, хмелем. Через каждые два года наполнитель меняли. Кубышка очищала воздух в доме, защищала его от злых духов и болезней. Кубышку подвешивали в доме над колыбелью ребенка, давали играть детям. Если кто-нибудь в семье заболевал, куклу ставили у постели больного, разминали ее, встряхивали и травяной дух изгонял болезни. А еще Травница была оберегом на женскую красоту и здоровье.

Десятиручка

Эту куколку дарили девушкам, которые готовили себе приданное или молодой хозяйке, чтобы все дела ладились. Десятиручка — лучшая помощница в домашних делах. Десять рук этой куклы позволяли все успеть! Делали ее из травы, соломы, льна и наряжали. Для украшения использовали нитки красного цвета. Чаще всего мастерили помощниц на Покров, когда кончались полевые работы и девушки садились за рукоделие. Многорукую куклу помещали на видное место в доме, там, где женщина работает.

Неразлучники или парочка

Неразлучники — свадебный подарок, символ крепкой семьи. Парочку считали мощной силой против зла и подвешивали впереди повозки молодоженов. Оберег состоял из двух кукол соединенных между собой. У женской и мужской фигуры была общая рука, символизирующая брачный союз.

Куколка делалась из одного неделимого куска ткани, а рука из палочки. Неразлучник был символом совместной жизни молодых — после свадьбы они все делят поровну, все заботы и радости становятся общими. С появлением детей парочка раздвигалась в стороны и на общее плечо «усаживались детки», привязывалась отдельная петелька или кисточка. Такие талисманы считались символом благополучия семьи и всю жизнь бережно хранились супругами в красном углу.