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«Я на стороне отца»: Рудковская высказалась в защиту Кержакова и спровоцировала скандал в Сети
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«Я на стороне отца»: Рудковская высказалась в защиту Кержакова и спровоцировала скандал в Сети 

WMJ.ru 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Продюсер Яна Рудковская вмешалась в семейную ссору футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы Тюльпановой.
Ранее Милана Тюльпанова у себя в Instagram сообщила, что Александр Кержаков не дает ей видеться с маленьким сыном, которому в этом году исполнился год. В прошлом году у Миланы умер отец, и девушке пришлось долго лечиться после нервного срыва. Яна Рудковская написала, что Кержакова находилась в этом году на лечении и не могла ухаживать за ребенком.
— заявила Яна, разместив у себя в аккаунте фото Кержакова с ребенком и намекнув на то, что у Миланы были не только психиатрические проблемы со здоровьем. Рудковская призвала Милану решить проблему мирным путем и через суд определить место жительства ребенка. В реплаях отметилась и сама Милана: она сказала, что наблюдалась у психотерапевта из-за Кержакова. Однако подписчики Яны дружно решили, что она зря вмешивается в семейную ссору. напомнив, что Кержаков отобрал право на воспитание своего сына от Екатерины Сафроновой, предоставив доказательства ее наркозависимости.
Кержаков женился на дочери сенатора Совета Федерации Вадима Тюльпанова Милане в 2015 году, их сын Артемий родился в апреле 2017 года. У Кержакова есть еще двое детей: 13-летняя дочь Даша от Марии Головой и 5-летний сы Игорь от Екатерины Сафроновой.
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Фото:Instagram
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