Ещё
Соколята стали участниками фантазийных соревнований в детской библиотеке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Соколята стали участниками фантазийных соревнований в детской библиотеке 

Управа района Соколиная гора 47 минут назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Младшая группа «Московской смены» Соколиной горы прошла «Путём василиска».
Юные соколинцы поучаствовали в досугово-развивающем мероприятии детской библиотеки №103. Ребята, которые отдыхают в летнем городском лагере «Московская смена» (в Соколиной горе — при школе №1362), погрузились в дружеские состязания по мотивам книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Сотрудники детской библиотеки Соколиной горы провели для детей конкурсы Составь своё заклинание», «Путём василиска», «Усыпить Пушка» и другие соревнования с творческим уклоном. Ребятам за старания вручили памятные призы.
Сотрудники библиотеки презентовали юным соколинцам увлекательные книги писателей, которые создали книги в жанре фэнтези и фантастики.
Фото: предоставлено ГБУК «Детская библиотека № 103».
Управа района Соколиная гора: последние новости
В Соколиной горе отметили День дружбы и единения славян В храме на Гаражной улице прошел праздник Математический квест прошел для дошкольников Соколиной горы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие бикини: мода для храбрых52
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе20
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение