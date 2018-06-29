Соколята стали участниками фантазийных соревнований в детской библиотеке 

Младшая группа «Московской смены» Соколиной горы прошла «Путём василиска».
Юные соколинцы поучаствовали в досугово-развивающем мероприятии детской библиотеки №103. Ребята, которые отдыхают в летнем городском лагере «Московская смена» (в Соколиной горе — при школе №1362), погрузились в дружеские состязания по мотивам книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Сотрудники детской библиотеки Соколиной горы провели для детей конкурсы Составь своё заклинание», «Путём василиска», «Усыпить Пушка» и другие соревнования с творческим уклоном. Ребятам за старания вручили памятные призы.
Сотрудники библиотеки презентовали юным соколинцам увлекательные книги писателей, которые создали книги в жанре фэнтези и фантастики.
Фото: предоставлено ГБУК «Детская библиотека № 103».