«Кратер с Марианскую впадину»: в Сети озадачены углублением в ноге Марии Погребняк

Светская львица Мария Погребняк славится своей идеальной фигурой, но, как оказалось, не со всех ракурсов она выглядит удачно. На недавнем снимке поклонники обнаружили на бедре своей любимицы впадину, которая их немало удивила.

Мать троих детей и жена известного футболиста Павла Погребняка , 30-летняя Мария, восхищает тысячи поклонников своей стройной фигурой. Идеальное тело далось светской красотке непросто — она регулярно занимается спортом и правильно питается. Временами порции еды Марии Погребняк шокируют ее подписчиков, но женщина не отступает от своего. На днях Мария опубликовала очередное фото, которое вызвало массу неоднозначных комментариев. Погребняк позирует фотографу в купальнике на пляже, встав в позу йоги с поднятой и подогнутой ногой. Такое положение тела спровоцировало появление впадины на бедре стройной Марии. Пользователи соцсетей принялись переживать за звезду Инстаграма и интересоваться, откуда у нее это углубление.

«Это что? Ниша в ноге? Страшно смотреть» «Мария, увольняйте своего фотографа. Как можно было так сфотографировать ваше тело, чтобы на ноге образовалась „огромная вмятина“? „А почему такая впадина? Так должно быть?“ „У вас тоже есть эти впадины, просто они под жиром, а у нее жира нет“ „Кратер на ноге с Марианскую впадину“

Мария Погребняк успевает заниматься не только своей внешностью и воспитанием детей, но и карьерой. У супруги футболиста есть своя марка одежды, также она работает в качестве модели и получает гонорары за рекламу в Инстаграме. Недавно Мария похвасталась, что ее имя стало брендом, а доход сейчас вполне позволяет содержать всю семью.