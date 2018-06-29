Финальный аккорд: знаменитости, скончавшиеся на пике славы

Жизнь часто подбрасывает уйму испытаний и неприятностей, от которых не застрахован никто. Эти звезды добились собственным трудом признания публики, купались в лучах славы и были на пике популярности, но неожиданно ушли в мир иной.

Честер Беннингтон

С именем этого рок-музыканта связана целая эпоха, но, несмотря на успех в карьере, его жизнь не была столь сказочной. После развода родителей Беннингтон жил с отцом, который мало заботился о воспитании ребенка, что в итоге привело к тому, что подросток завел дружбу с плохой компанией. Известно, что некий друг семьи домогался до мальчика, что оставило отпечаток на его взрослой жизни. После школы Честер освоил музыкальные инструменты и стал частью группы Grey Daze, но вскоре сумел попасть в Xero. Группа сменила название на Hybrid Theory, а потом появился Linkin Park. В начале XX века эта рок-группа являлась одной из наиболее популярных, и в последующие годы интерес публики к ним не уменьшался. Беннингтон считался кумиром для миллионов, поэтому его суицид в 2017 году оказался настоящим шоком для многих.

Несмотря на то, что Уайнхаус родилась в небогатой семье трудяг, она смогла добиться известности благодаря выпуску дебютного альбома. В то время она страдала от булимии и увлекалась алкоголем, постепенно переключившись на запрещенные препараты. Благодаря этим болезненным отношениям певица записала последний альбом Back to Black, подаривший ей всемирную славу и шесть номинаций на премию «Грэмми». После свадьбы, лечения от наркозависимости и последующего развода Эми Уайнхаус часто отменяла свои концерты и проходила лечения в рехабах. В 2011 тело звезды нашли в ее квартире в Лондоне, где она скончалась от алкогольного отравления.

Хит Леджер

Австралиец проявил интерес к кино еще будучи школьником, а в 17 лет перебрался в Сидней, надеясь на признание публики, но три года ему пришлось играть роли заднего плана. В 1999 он отправился в США, но даже там ему не предлагали участие в больших проектах. Долгое время он был задействован в малобюджетных киноработах, но в 2005 ситуация несколько изменилась, к примеру, мир увидела лента «Горбатая гора». На съемках он завел знакомство с Мишель Уильямс , прожив с ней три года, но разрыв пары оказался слишком болезненным для Леджера. Депрессию он лечил антидепрессантами, от которых началась зависимость, а спустя несколько месяцев актер скончался по причине передозировки. Последней ролью звезды стало участие в фильме «Темный рыцарь», за что он посмертно был награжден «Оскаром».

Мать Алии Даны Хоутон была певицей, обучая дочь мастерству. В 12-летнем возрасте начинающая звезда начала сотрудничать с рэпером R. Kelly. Помимо музыки Алия снималась в кино и поддерживала свою популярность. В возрасте 22 лет девушка отправилась на Багамы ради съемок клипа, по окончании чего она не хотела ждать рейса и нашла пилота, который согласился отвезти всю съемочную команду домой. Однако самолет был чрезмерно маленьким, чтобы уместить всех пассажиров и оборудование, поэтому рухнул через пару минут после взлета. Позже выяснилось, что пилот летал без лицензии и в тот момент был пьян.

Свою актерскую карьеру он начал достаточно рано, а затем под влиянием матери-модели часто посещал кастинги, но съемки в кино ему нравились, поэтому он с радостью брался даже за эпизодические роли. Будучи подростком, поступил на морского биолога, а проучившись в университете несколько лет, Уокер понял, что актерское мастерство ему больше по душе. Бросив учебу, он получил пару ролей, а настоящее признание пришло к нему благодаря участию в киноленте «Форсаж». После успеха первой части фильма актера заметили в мире кино, поэтому он одновременно был занят съемками в нескольких проектах. В 2013 мир потрясло известие о смерти Пола Уокера, который сгорел в авто вместе со своим другом, после столкновения с фонарным столбом. Тогда седьмая часть «Форсажа» была не закончена, поэтому снимать пришлось с использованием компьютерной графики.

Уроженец Петербурга эмигрировал на просторы США вместе с семьей еще будучи младенцем. Его родители являлись фигуристами и надеялись, что сын продолжит их дело, но мальчик увлекся музыкой, а потом — кино. Карьера молодого таланта стартовала в возрасте 10 лет, когда он успел появиться в нескольких сериалах. К 17 годам в его копилке уже имелось порядка 20 кинокартин, а еще он изучал кинематограф в университете. Популярность пришла к нему после съемок в фильмах «Звездный путь» и «Терминатор», а в 2016 он погиб под колесами внедорожника. Ельчин выбежал из авто за забытой сумкой, не поставив его на ручной тормоз, и в итоге оказался зажат между бампером и воротами.

Бриттани Мерфи