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Почему Хлои Кардашьян считают плохой матерью?
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Почему Хлои Кардашьян считают плохой матерью? 

Peopletalk 36 минут назад
Фото: Peopletalk
В апреле Хлои Кардашьян (34) впервые стала мамой. И сейчас малышке Тру Томпсон уже два месяца. На днях Хлои поделилась снимком дочери в Instagram Stories. И внимательные подписчики заметили, что у нее проколоты уши.
И, конечно же, нашлись те, кто не смог оставить это без внимания. В Twitter сразу же появились гневные посты, адресованные Хлои: «Конечно же Хлои Кардашьян проколола ушли Тру, потому что их семья заботится только о том, как они выглядят!»; «Я только что увидела, что Хлои проколола уши Тру, я чувствую, что она предала меня, я ненавижу ее»; «Ты проколола уши своей малышке! Что, черт возьми, с тобой не так?».
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Что ж, вряд ли Хлои ожидала, что невинный снимок дочери вызовет такую волну негодования.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pochemu-hloi-kardashyan-schitayut-plohoj-materyu/
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