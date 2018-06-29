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Совенка Арчибальда из центра «Мата-Мата» обследуют и подготовят к выпуску в природу в Москве
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Совенка Арчибальда из центра «Мата-Мата» обследуют и подготовят к выпуску в природу в Москве 

29.ru 32 минуты назад
Фото: 29.ru
Совенок Арчибальд, который оказался на попечении активистов «Мата-Мата» 21 июня, отправится в Москву на обследование.
В центр Арчи привезли подобравшие его люди. Нашли малыша прямо на земле — кто-то разорил совиное гнездо
— Мы взвесили все «за» и «против» и решили отправить в кулика-сороку, ястребинную сову и совеныша Арчибальда. Кулика возьмут в МосЗоо, где для них есть отдельный оборудованный вольер, и куда мы уже отправляли птичку в прошлом году. Сейчас ищем встречающего в Москве. Сов отправляем специалисту Марии Марковой и выдыхаем с полной уверенностью в том, что птицы будут досконально обследованы, изучены, откормлены и подготовлены к выпуску в самом лучшем виде, — рассказали активисты центра.
Птицы отправятся в путешествие уже завтра ранним утром.
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