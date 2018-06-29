Народный календарь. 30 июня. Белая корова — к беде

В этот день верующие вспоминают трех братьев — Мануила, Савела и Исмаила. За свою веру они были подвергнуты пыткам и казнены.

Происходили братья из семьи знатного перса. Отец был язычником, а мать — христианкой. Воспитывались Мануил, Савел и Исмаил в христианской вере. Возмужав, они поступили на службу в войско персидского царя Аламундара. Через какое-то время в качестве послов были отправлены в Рим к императору Юлиану Отступнику для заключения мирного договора. Братьев приняли с почетом, но они отказались участвовать в языческом празднике в Халкидоне. Это вызвало гнев императора, который приказал подвергнуть их пыткам и обезглавить. После смерти братьев многие язычники уверовали в Христа и крестились, а братьев стали почитать как мучеников.

На Руси день почитания трех братьев совпал с древним праздником «ярилки», который был посвящены богу солнца Яриле. Устраивались многочисленные ярмарки и гуляния.

Также считалось, что в этот день являются мороки-туманы, а к избам подходит нечисть, пытавшаяся уморить человека. Говорят, что иногда с улицы даже слышался жалобный стон: «Выйди за ворота! Дай мне твоего сна!» Если же крестьянин поддавался и выходил, то впоследствии на его двор нападал мор.

Особенно боялись белых коров, которых можно было увидеть у ворот. Считалось, что это нечисть притворяется домашним скотом для того, чтобы ее поставили в хлев вместе с остальными. После этого все молоко портилось.

Кроме того, на берегах рек и озер было принято разводить костры и варить яйца. Крестьяне верили, что чем больше сваришь, тем лучше будут нестись куры.

Именины в этот день отмечают Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.