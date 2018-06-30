«Собрался весь двор и надавали тумаков»

Тысячи пользователей соцсетей поддержали 21-летнего Стаса Леонова с ДЦП, который дал отпор дразнившим его детям, но теперь может пойти за это под суд. Полтора десятка человек решили лично подбодрить Стаса и приехали в спальный район столицы, чтобы погулять вместе с ним на площадке в его дворе и показать всем обидчикам, что он не один. Семья Леоновых не ожидала такой отзывчивости от незнакомых людей, а полицейские уже не торопятся давать делу ход. Подробности — в материале «Ленты.ру»

Вечером 20 июня Стас Леонов мирно качался на качелях во дворе девятиэтажки на Коровинском шоссе, слушая музыку через наушники. Его мама прошла мимо детской площадки в продуктовый магазин и обратно, убедившись, что с ним все в порядке.

А потом появилась компания детей лет шести-семи. Они, как утверждает Стас, бегали по площадке, кружили вокруг качелей и что-то ему говорили или общались друг с другом, указывая на него, — точно он не помнит, так как был полностью погружен в свое занятие и ничего не слышал из-за наушников.

Наконец мальчикам, видимо, надоело, что объект их интереса не уделяет им внимания. Один из них подошел к качелями и забрал у Стаса бутылку с водой. Тот остановил качели и попросил ее вернуть: «Это не ваша вещь, а моя».

Стас повторил просьбу несколько раз, но ребятня его будто бы не слышала. Тогда он предпринял попытку выхватить бутылку у мальчика, которой ее забрал, догнал обидчика и толкнул его. Ребенок упал. А затем Стас ударил мальчика.

«Ты что, не видишь, что он маленький? — подбежал разъяренный отец. — А если я тебя ударю?»

«Бейте», — ответил Стас. Он не мог посмотреть в глаза тому мужчине, потому что вообще не может держать голову прямо, но приготовился к удару как мог. Однако удара не последовало.

Прибежавшая на крик мать шестилетки тут же вызвала скорую, с которой прибыла и полиция. «Я была дома. Открыла дверь, а на пороге Стас в сопровождении участкового в белой рубашке. Вот тебе и на!» — вспоминает Ирина Леонова

По словам Ирины, полицейский, убедившись, что у Стаса есть особенности в развитии, сказал, что парень поступил правильно, постояв за себя. Однако другая сторона конфликта написала заявление с требованием привлечь его к ответственности. Заставить их забрать заявление полицейский не мог, но предложил написать встречное заявление. И ушел.

Чего ждать и что делать дальше, Леоновы не знали. «Я всю ночь проревела. Думала, что теперь будет с моим мальчиком. Его что, изолируют?» — говорит Ирина.

Дни шли, но никакой ясности не возникало. Ирина с мужем Дмитрием специально приходили на площадку, чтобы встретится с родителями того мальчика, объясниться с ними. Отпускать Стаса на прогулку они теперь боялись: «А вдруг ребята там сговорятся и закидают его камнями?».

Леоновы — люди простые и добродушные. Отец семейства всю жизнь трудится в сфере строительства, Ирина работала в детском саду, а затем стала домохозяйкой, чтобы заботиться о сыне, который ни поесть без помощи не может, ни чашку в руках держать. Они без особых колебаний впустили домой журналистов, которые узнали о случившемся от своих информаторов в полиции. Так история Стаса попала в соцсети — и поднялась волна сочувствия.

«Мы не ожидали такой реакции. Люди звонили, писали нам, высказывались в нашу поддержку. А потом у них появилась идея устроить такой флешмоб — собраться на прогулку с нашим сыном. Сотни людей отметились в группе, что придут. Мы подумали: «Вот и у тебя наконец друзья появятся!» Да, Стас?» — рассказывает Ирина.

А еще Леоновы надеялись, что на это обратят внимание представители другой стороны конфликта, и они наконец свяжутся, встретятся. Но не удалось. Зато позвонили люди из Сочи и предложили приехать к ним отдыхать всей семьей. «Фантастика какая-то!» — говорит мама Стаса.

Впрочем, как утверждает источник «Ленты.ру» в местном отделе полиции, с представителями пострадавшего мальчика больше недели не удавалось встретиться и сотруднице подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), которой на стол лег материал о происшествии. Посвящать же «разбору полетов» на детской площадке все рабочее время она не в силах — в Западном Дегунино, где произошел инцидент, живет 81 тысяча человек, а инспекторов по делам несовершеннолетних всего трое. И одна из них сейчас на больничном.

«Да «отказной» будет. Нечего переживать», — говорит одна из сотрудниц отдела, но тут же прибавляет, что материал этот находится не у нее, так что это только предположение.

В четверг, 28 июня, в 21 час Стас Леонов после недели, проведенной дома, решил все же погулять. На этот раз с ним пошли родители. Стас постеснялся надеть майку с символикой любимого футбольного клуба, ведь 1205 человек пообещали в паблике во «ВКонтакте», что придут с ним познакомиться. Такое внимание и здорового-то человека напугает!

День подходил к концу, но жара не отступала. У подъезда никого, кроме журналистов, не оказалось. Впрочем, местом встречи была определена именно та самая игровая площадка, где у Стаса произошел конфликт с детьми, который может теперь перерасти в уголовное дело.

И рядом с ней действительно собрались молодые люди. Не тысяча и даже не сотня, но десятка полтора человек со всего города приехали, улыбались и ждали общения со своим героем. Один из гостей даже принес большой торт.

«Ты большой молодец! Постоял за себя! Я тобой горжусь», — сказал парень в очках по имени Эмиль.

Леонову и его родителям будто бы не верилось в реальность происходящего. Несколькими днями ранее на том же месте на Стаса кричал отец ребенка, которого он ударил.

А теперь Стасу, будто вернувшемуся с орбиты космонавту, с восторгом жмет руку незнакомец, представившийся Давидом. Этот молодой человек живет неподалеку, но пришел на встречу с Леоновым не из-за того, что эта доступная знаменитость, а потому, что сам как-то раз в возрасте шести-семи лет обидел инвалида.

«Рядом с нами жила семья глухонемых, и у них был глухонемой сын. Мы с друзьями его пародировали, подшучивали над ним во дворе, — вспоминает Давид. — Как-то раз мы доиздевались до того, что он кинул в нас камнем. Мы, разумеется, ответили тем же. Я попал ему в руку. Видимо, содрал кожу. Потекла кровь. В общем, потом собрался весь двор, и нам надавали тумаков. И родители нас не пожалели, несмотря на возраст. А для меня это был серьезный урок».

На вопрос о том, как бы он действовал в такой ситуации, в которую попал Стас, Давид ответил, что не стал бы разбираться с детьми, а сразу же пошел бы к родителям: «А там уже по их реакции… Надо ребенку объяснить, что рядом живут необычные люди, к которым нужно относится внимательнее, а не самоутверждаться за их счет».

Все то время, пока участники флешмоба мирно общались с Леоновыми на площадке, неподалеку дежурила патрульная полицейская машина. Cтражи порядка, убедившись, что прогулка не превратится в стихийный митинг, оставались в тени, не вмешиваясь в происходящее, а лишь обозначив свое присутствие.

«Я узнала, что сегодня тут такое будет, только в пять часов дня, — рассказала сотрудница со звездой младшего лейтенанта на погонах. — А меня, между прочим, собака дома ждет, гулять хочет».

На большую компанию обратил внимание пожилой мужчина, живущий в том же дворе, где произошел конфликт инвалида с детьми. «Да я тут всех знаю. Тридцать лет тут живу. У нас тут хулиганской ребятни нет. Дом благополучный. Живут, правда, в одном подъезде приезжие, у них там детей много… А парня этого, Стаса, я регулярно вижу. Он качается на качелях часами и зимой, и летом. Ни с кем не ругался никогда», — объясняет сосед.

Приехала на необычную прогулку и Маша Старостина, которая училась со Стасом в одном классе. У нее тоже ДЦП, только в значительно более легкой форме. И такие же проблемы с устройством жизни.

«Я учусь в педагогическом училище. Сейчас прохожу практику в городском школьном лагере, но после учебы меня на работу не возьмут… Из-за болезни. Не знаю, что буду делать. Может, устроюсь куда-то не по трудовой», — рассказывает девушка.

Ребята, с которыми Стас учился в специализированной школе, поддерживают друг с другом связь, но это не регулярное общение, и лишь через интернет. «Проблема как раз в том, что практически каждый из них живет под колпаком у родителей. Поодиночке», — говорит Дмитрий.

«Прислали сообщение, что Стас попал под следствие. Меня это напугало. Он всегда был такой добрый и отзывчивый. Ни разу не видела, чтобы он с кем-то подрался или еще что-то такое», — говорит Маша.

История, вызвавшая резонанс в соцсетях, произошла в трудный период жизни молодого человека, можно сказать, переломный. Стас только что успешно окончил училище, получил специальность оператора ЭВМ. Только никаких вариантов с трудоустройством у него нет. Кроме того, он лишился возможности общаться с кем-то еще, кроме родителей, видеть что-то еще, кроме стен своей квартиры. И возможности на самореализацию.

«"Все, мама, теперь я никому не нужен", — сказал он тут, придя домой», — сетует мама Стаса.

А те самые злополучные качели для Стаса и таких как он — едва ли не единственный способ расслабиться. «Он надевает перчатки, чтобы не стирать пальцы. Ведь качается он примерно по два часа без перерыва. Сильно, с одним и тем же ритмом. Это ему помогает снимать напряжение, успокаивает», — говорит Ирина.

Надо пояснить, что и с той бутылкой воды, отнятой мальчишкой, все не так просто. Стас с ней никогда не расстается даже дома. Пьет понемногу, но часто. С виду это обычная литровая зеленая пластиковая тара с дозатором в крышке. Без этикетки. «Мы подбирали, чтобы она была удобна для Стаса. Это мягкий пластик. Воду в нее переливаем из обычных покупных бутылок», — поясняет Дмитрий Леонов

Возможно, бесившаяся вокруг инвалида ребятня для того и утащила у него бутылку, чтобы посмотреть, как беспомощно он будет ковылять по площадке. Они не ожидали, что инвалид, неспособный выпрямить ноги, окажется таким прытким. Они не знали, что несколько лет назад он регулярно играл в футбол в соседнем дворе, пока это не привело к эпилептическим припадкам. И «веселье» не задалось.

Насколько сильным получился удар, нанесенный Стасом малолетнему обидчику, неизвестно. Стас утверждает, что соизмерял свои силы, так как понимал, что это шестилетний ребенок. Полицейские говорят, что речь идет лишь о ссадине. Связаться с семьей пострадавшего ребенка «Ленте.ру» не удалось.

Стас Леонов очень сожалеет о содеянном и готов лично извиниться перед мальчиком.

Участники флешмоба предложили Стасу покачаться на качелях под их присмотром. Но Леонов, улыбаясь, отказался: «Я лучше с вами пообщаюсь».

Постепенно он освоился и расслабился. Его резкие движения стали замедляться. Здесь, на скамейке у детской площадки, он уже чувствовал себя почти как дома и охотно делился с незнакомцами своими планами и мечтами.

«Я хотел бы заниматься созданием и обслуживанием сайтов. Но для этого мне не хватает образования. И я медленный», — говорит он.

«Все будет хорошо, только ты нас выведи из черного списка во «ВКонтакте», а то забанил с ходу!» — смеялись новые друзья.

Тем временем темнело. Все заметнее становились вспышки смартфонов, высвечивавшие улыбающиеся лица Стаса и его гостей. Дмитрий Леонов переговаривался о чем-то с инспектором ПДН.

Недавний инцидент во дворе — первый в жизни Стаса. Раньше Леоновым приходилось сталкиваться лишь с известной неприязнью общества к особенным людям.

«Когда стали водить мальчика в детский сад, то наслушались уже тогда, — вспоминает Ирина. — А когда в школе наши дети передвигались группой, прохожие смотрели на это как на бесплатный цирк».

Стас и его родители привыкли к такому отношению, привыкли к обидным словам — точнее, они приспособились к такой жизни. И они вовсе не жаждут стать знаменем какой-то социальной революции. Просто хотят поскорее уладить этот конфликт миром и надеются, что неожиданная общественная поддержка и поднятая в соцсетях шумиха этому поможет, а не повредит.