10 самых дорогих и роскошных борделей мира

Проституция — древнейшая профессия в мире, и, несмотря на то, что во многих странах она запрещена законом, это дело не увядает, тем более есть и страны, где проституция легализована.

Предлагаем вам взглянуть на десять самых дорогих и роскошных борделей в мире.

Источник: ruposters.ru Ginza Club. Сидней, Австралия

Австралия занимает лидирующую позицию по количеству легализованных борделей. Тематический азиатский бордель Ginza Club — один из самых роскошных в Австралии. Час так называемого бриллиантового сервиса обойдется клиенту в сумму от 320 долларов. Также бордель славится своими спа-процедурами.

«Утопия». Бангкок, Таиланд

Один из популярных тайских борделей. Сдержанный минималистический дизайн интерьера в азиатском стиле заставляет усомниться в назначении данного заведения. Однако качество предлагаемых здесь услуг гарантированно.

Bernds Sauna Club. Хеннеф, Германия

Немецкий бордель-сауна Bernds Sauna Club очень популярен как среди местных жителей, так и среди туристов. Интерьер в кричащих красных тонах сразу дает понять, где вы находитесь. Из услуг здесь есть практически все — стриптиз, девушки на разный вкус, сад, бассейны, развлекательные программы.

Nana Entertainment Plaza. Бангкок, Таиланд

Nana Entertainment Plaza — четырехэтажное здание, которое называют сердцем разврата в Бангкоке.

Это целый развлекательный комплекс, включающий в себя бордели, стрип-клубы и бары.

Mustang Ranch Resort. Невада, США Этот легальный бордель в штате Невада — один из самых дорогих. По своей концепции он схож с обычным отелем, но клиент здесь платит вовсе не за номер, а за девушку, которая будет сопровождать его все время, пока он находится в отеле.

Sheri’s ranch. Невада, США Еще один бордель в штате Невада — Sheri’s Ranch. Это не только шикарный бордель, но и целый курорт с различными спа-услугами и массажами.

Мужчинам, которые появляются в борделе впервые, даже устраивают ознакомительную экскурсию по заведению.

Club LV. Амстердам, Нидерланды

Club LV — одно из самых известных заведений эскорт-услуг в Амстердаме. В современном декоре здания, где размещается бордель, преобладает азиатская эксцентрика. Чтобы сделать заказ, стоит только позвонить, и через несколько минут жрица любви постучит в дверь.

Lush. Маркула, Австралия

Известный австралийский бордель. Его особенность в том, что наряду с девушками здесь могут предоставить свои секс-услуги и мужчины. Час обойдется в 350 австралийских долларов.

Paradise. Штутгарт, Германия

Paradise появился в Штутгарте, но в результате успешного бизнеса филиалы открылись по всей стране. Бордель обставлен в марокканском стиле. Залы, где девушки встречают клиентов и общаются с ними, декорированы деревом и позолотой в духе интерьера XIX столетия. В номерах много золотых статуй и колонн.

Café Millenium. Сан-Паулу, Бразилия

Бордель Café Millenium — это ультрамодный современный развлекательный комплекс для состоятельных клиентов. В нем находятся танцевальный клуб, бар, магазины с сексуальным бельем и игрушками. Салон декорирован кожаной мебелью и глянцевыми полами. На протяжении ночи вокруг клиента кружат сотни девушек в надежде привлечь внимание.