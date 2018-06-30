Лотос на лбу

Сознаюсь сразу: татуировки мне не нравятся! Может потому, что я родился и вырос в сибирском горняцком городе, где примерно половина мужского населения носила на мускулистых телах знаки блатной романтики: синие рисунки и надписи «Север», «Не забуду мать родную!», «За измену не прощаю!»… Ну и так далее.

У кого татуировок не было, считался хлюпиком, слабаком, короче — интеллигентом (это слово в те времена ничего хорошего не значило). Я как раз числился в «интеллигентах», отец был юристом, мама врачом, и от насмешек меня спасала только секция бокса, которым я занимался в старших классах…

Пришли иные времена. Синие наколки ушли в небытие, мне думалось, что навеки, но… К большому моему изумлению на смену им, через много лет, повсеместно и в гигантских масштабах появились тату разноцветные. По какой такой надобности? Понятно, что о блатной романтике говорить не приходится, какие там блатные, если даже большинство, например, футболистов на чемпионате мира, людей небедных и знаменитых, раскрасили себя самыми немыслимыми картинками и надписями с ног до головы. (Впрочем, и на головах я видел рисунки, или еще ужаснее — на лицах!) Что уж говорить о нашей московской молодежи, которая никогда не отставала от мировых поветрий…

Так откуда эта новая беда? Мода? Желание выделиться из толпы? Или обычное подражательство? Мои попытки поспрашивать носителей тату ни к чему не привели. Ответы я получал такие: «тебе не понять», «это же очень красиво», «потому, что так надо», «да все современные люди так делают»… За более основательными аргументами пришлось обратиться к специалистам. Оказывается, психологи уже разобрались в законах нательной живописи и объясняют ее появление очень серьезными причинами: страхами человека, его душевным состоянием, заболеваниями, пристрастием к алкоголю… Татуировка, по мнению психологов, как правило, замещает то, чего человеку по жизни не хватает. Мужчины, например, часто набивают мужественные изображение кинжалов, воинов, тигров. Девушки, которым кажется, что они недостаточно привлекательны, украшают тело цветами, котиками, виньетками… Люди с психическими отклонениями обычно заказывают мастерам картины мистического содержания, которые, как они утверждают, нужны «для оберега». Ученые Новосибирского медицинского университета у 78 процентов людей с тату, принявших участие в обследовании, диагностировали пограничное личностное расстройство…

Еще один как бы серьезный повод разукрасить себя наколками, утверждают специалисты, — жажда внимания. Его нехватка обычно свойственна жителям мегаполисов, в частности, именно эту причину для похода к татуировщику называют москвичи. Вот рассказ одного молодого человека, который я прочел в интернете. «Больнее всего было набивать татуировку на кадыке. Как только контуры начали заполнять цветом, мне стало плохо — я пошел в туалет, и меня стошнило от боли. После сеанса выхожу из вагона метро, тут меня догоняет боль, я выключаюсь и падаю на пол — пролежал так секунд пять. В последний раз, когда мы с моей девушкой занимались подсчетом, у меня оказалось 70 с чем-то татуировок. На лице их восемь. Скоро будет еще три. Последнюю татуировку сделал на коленке около месяца назад, и еще лотос на лбу. Хочу как-то упорядочить все сделанное, ведь татуировки я бью уже четыре года. И по ним можно заметить изменения моей жизненной философии».

Когда мои друзья из далекого детства повзрослели и поняли, что наколки очень серьезно мешают их жизни и карьере, они попытались от них избавиться. И кислотой рисунки выжигали, и срезали верхний слой кожи — выходило еще хуже, на месте тату оставались уродливые шрамы. Уверен, и нынешние владельцы «телесных картин» рано или поздно обнаружат, что наколки с годами потеряли форму, превратились в грязные пятна, да и просто вышли из моды. И что? Мне объясняют, что картинки и надписи можно легко свести. Да, можно, но… Сразу отбросим такие способы, как хирургический и коагулянтный методы из-за их неэффективности. Не лучше криохирургия и дермабразия (с применением фрезы). На сегодня самый безболезненный и радикальный инструмент — неодимовый лазер. Однако и тут не обойтись без предупреждений. Чтобы тату полностью удалить, потребуется три-пять процедур (стоимость каждой около 3500 рублей). После чего пройдет еще месяцев пять-шесть, чтобы кожа восстановилась. И еще. Цена американского лазера — не меньше 100 тысяч долларов. Поэтому московские клиники нередко предпочитают китайские аналоги по 4-5 тысяч баксов, понятно, и результат будет иным: следы наколки, пусть и почти незаметные, но останутся. Так стоило ли начинать?