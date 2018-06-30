Синдром Отелло: когда ревность становится манией

Это коварное чувство наверняка всем знакомое и совершенно естественное. До тех пор, пока не переходит границы допустимого.

Ревность — это действительно чувство, а не эмоция, и это важно: оно дает нам понимание того, что возникает относительно значимого человека, а не какой-либо ситуации. То есть фактически выражение «Ревнует — значит любит» имеет все основания для того, чтобы быть верным. Правда в том, что чувство ревности чаще всего сопровождается такими эмоциями, как тревога или гнев. Все это в определенной степени связано со страхом потерять близкого человека, который по различным причинам испытывал если не каждый, то каждый второй.

Чувство ревности проявляется в отношениях по-разному, но важно помнить, что нормально оно тогда, когда ты, ревнуя, можешь ответить самой себе на вопросы «Действительно ли я ревную?» (то есть идентифицировать конкретное чувство и принять его существование) и «В чем причина моей ревности?» (то есть распознать, что конкретно заставило чувствовать себя именно так). Все, что выходит за эти рамки, не столь важно, как далеко, будет являться разновидностью патологии.

Разобраться в том, где проходит черта между естественным чувством и навязчивой идеей, нам помогли эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets.

Термин «Синдром Отелло» (или синдром патологической ревности) ввел в обиход британский психиатр Джон Тодд в 50-х годах двадцатого столетия. Так описывалось поведение человека, который не может контролировать свои реакции и поведение и ревность у которого возникает даже в тех случаях, когда объективно возникнуть не может. При этом ревность «съедает» человека, на фоне чего его эмоциональные реакции только усиливаются. Важно сказать о том, что синдром Отелло, конечно, может возникнуть спонтанно, но в большинстве случаев он будет развиваться на фоне других расстройств психики, например шизофрении или компульсивных расстройств.

Но как со стороны, не будучи ревнивцем, отличить патологическую ревность от обычной? Это достаточно просто, так как «Отелло» будет давать реакции на твое поведение, которое неизменно воспримет как подозрительное.

Реакции можно разделить на три группы:

Выражаются в стремлении ревнивца анализировать не только сам факт измены, но и ее причины, он будет создавать всю картину целиком, додумывая за тебя и делая прогнозы. Эта реакция будет проявляться в задумчивости, уходе в себя и свои мысли, рассеянностью. Так как предполагаемая измена будет занимать все мысли ревнивца, он будет тратить умственные ресурсы только на нее, за редким исключением.

Выражаются в повышенной эмоциональности. Наиболее характерные эмоции, которые человек переживает во время приступов ревности, — это гнев, ненависть, презрение к себе и партнеру, отчаяние. Причем, как и любое расстройство, синдром Отелло будет протекать волнообразно, то проявляясь в пиковой фазе, то затихая в ремиссии.

Проявляются в борьбе — это могут быть либо попытки восстановить отношения, с уговорами, мольбами, угрозами, либо отказ от сохранения отношений — соблюдение дистанции, чрезмерная сдержанность, чересчур серьезное отношение к партнеру.

Помимо этого, следует понимать, что распознать патологическую ревность также можно, опираясь на характерные особенности поведения партнера:

Навязчивость. Мысли об измене терзают «Отелло», не дают ему есть и спать, мешая переключить внимание на что-то другое. Навязчивые мысли о предательстве партнера, которое ревнивец представляет себе в самых ярких подробностях и красках, возникают непроизвольно и не подавляются усилием воли.

Отказ от объективности. Если измены не было, то «Отелло» будет усердно отрицать этот факт, приводя все новые и новые аргументы, для того чтобы доказать обратное. Он будет обвинять тебя в том, что ты, скорее всего, даже не делала, при этом искренне настаивая на своей правоте. Если же факт измены подтвердился, высока вероятность, что «Отелло» будет утрировать ситуацию еще больше, додумывать какие-то моменты и накручивать себя.

Бредовые идеи. Его претензии чаще всего безосновательны и лишены логики, что сам ревнивец отлично понимает, но не может перестать искать «улики» измены. Это приводит к нарушению личного пространства — чтению переписок партнера, подслушиванию его разговоров и так далее. Порой это доходит и до физических ограничений — «Отелло» может запретить вам общаться с некоторыми людьми или даже выходить из дома.

Почему это опасно и что с этим делать?

Патологический ревнивец может переходить из роли в роль: от манипулятора до детектива, от детектива до агрессора. Он может навредить как физически, так и психологически партнеру, а также окружению, на которое обязательно будет проецировать свое эмоциональное состояние. Но главное — велика вероятность, что он станет опасным сам для себя: удушающее чувство вины в силах спровоцировать даже суицидальные мысли.

Как и любое психическое расстройство, синдром патологической ревности нуждается в лечении — или в медикаментозном, или в помощи психиатра, который поможет правильно расставить приоритеты и научиться адекватно оценивать свое поведение, а также поможет ревнивцу сформировать правильное отношение к самому себе.

Короче говоря, помни: если парень начал вдруг вести себя как настоящий безумец (смотри ролик ниже), это повод задуматься.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

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