«Какие изящные бедра»: Анна Михалкова показала фото с пробежки

Актриса Анна Михалкова порадовала поклонников снимком, который показал ее отличную форму. В Сети восхищаются силой воли и настойчивостью Анны, которой удалось скинуть не один десяток килограммов.

44-летняя старшая дочь мэтра Никиты Михалкова Анна никогда не была худой, в отличие от младшей сестры Нади. Однако в последние пару лет после рождения троих детей женщина решила всерьез взяться за свою фигуру. Анна занялась спортом и стала следить за питанием, как и миллионы других женщин по всему миру, стремящихся к идеальному телу. На днях актриса и телеведущая опубликовала снимок с пробежки с личным тренером. На Анне был розовый топ, зеленые лосины и свободные шорты сверху. Видимо, Михалкова все же еще не до конца довольна собой, раз максимально прикрыла ноги и ягодицы.

«В подворотнях у Патриков висят зеркала, видимо, для мотивации», — подписала снимок Анна. Однако поклонники не разделили скромности своей любимицы, заметив, что она очень постройнела и выглядит просто отлично. Как обычно, нашлись и скучающие по пышным формам Анны комментаторы, но они на этот раз были в меньшинстве. «Анна, вы были так прекрасны в своём естественном образе!» «Вид очень измождённый!» «Анна, Вы очень круто выглядите! И вдохновляете!»