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«Какие изящные бедра»: Анна Михалкова показала фото с пробежки
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«Какие изящные бедра»: Анна Михалкова показала фото с пробежки 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Актриса Анна Михалкова порадовала поклонников снимком, который показал ее отличную форму. В Сети восхищаются силой воли и настойчивостью Анны, которой удалось скинуть не один десяток килограммов.
44-летняя старшая дочь мэтра Никиты Михалкова Анна никогда не была худой, в отличие от младшей сестры Нади. Однако в последние пару лет после рождения троих детей женщина решила всерьез взяться за свою фигуру. Анна занялась спортом и стала следить за питанием, как и миллионы других женщин по всему миру, стремящихся к идеальному телу. На днях актриса и телеведущая опубликовала снимок с пробежки с личным тренером. На Анне был розовый топ, зеленые лосины и свободные шорты сверху. Видимо, Михалкова все же еще не до конца довольна собой, раз максимально прикрыла ноги и ягодицы.
«В подворотнях у Патриков висят зеркала, видимо, для мотивации», — подписала снимок Анна. Однако поклонники не разделили скромности своей любимицы, заметив, что она очень постройнела и выглядит просто отлично. Как обычно, нашлись и скучающие по пышным формам Анны комментаторы, но они на этот раз были в меньшинстве. «Анна, вы были так прекрасны в своём естественном образе!» «Вид очень измождённый!» «Анна, Вы очень круто выглядите! И вдохновляете!»
«Ах, какие изящные бедра, мечтаю о таких» «Класс! Какие ключицы красивые и руки» «Анна, какая Вы стройняшка! Браво! Сохраню себе фото для мотивации» У Анны Михалковой трое детей от супруга Альберта Бакова: 18-летний Андрей, 17-летний Сергей и 4-летняя Лидия. Старший наследник Михалковой в этом году закончил школу, чему очень радовалась его звездная мама. Некоторые даже сочли эмоции Анны по поводу последнего звонка сына неприличными.
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