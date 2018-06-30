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«Сент-Этьен» представил форму на новый сезон
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«Сент-Этьен» представил форму на новый сезон 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Сент-Этьен» презентовал форму, в которой будет выступать в новом сезоне. Домашний комплект выполнен в темно-зеленом цвете, гостевой — в белом с зелеными вставками, а третий — в черном с зелеными вставками. Вратари будут играть в желтой экипировке. В презентации приняли участие Лоик Перрен, Габриэл Силва, Ромен Амума и Стефан Рюффье.
📸 Nouvelles tenues 2018-2019 😉 #PourlAmourDesVerts #ASSE 👕 @lecoqsportif x @ASSEofficiel pic.twitter.com/L1CnpQdD9g
— AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 29 июня 2018 г.
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