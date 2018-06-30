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Виктория Короткова встретила бой-френда
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Виктория Короткова встретила бой-френда 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Жизнь экс-участниц сезона шоу «Холостяк» изменилась до неузнаваемости. Например, раннее не работавшая Виктория Короткова, занята сейчас. Девушка занимается модельной карьерой, посещает чуть ли не каждое светское мероприятие и ежедневно ездит на интервью.
Поэтому интерес к личности Коротковой не утихает даже после окончания проекта. Правда, единственное, что до сих пор интересует поклонников — а как у Виктории с личной жизнью? Две недели назад появились слухи, что модель встречается с братом Тимати, Артёмом Юнусовым. Вместе они появлялись на мероприятиях, позировали и выкладывали Истории из одних заведений.
Виктория эти слухи никак не комментирует. Но и не отрицает, что ее сердце сейчас занято. «После того, как ты на протяжении долгого времени находишься под камерами, тебя видят, как ты плачешь, делишься своими чувствами, хочется после всей этой волны твоё личное, семью и отношения, оставить себе и не выставлять напоказ. Единственное, что я могу сказать о своей личной жизни: у меня все хорошо, сейчас я счастлива», — рассказала девушка. Кстати, свою любовь после проекта нашли и другие участницы. Например, финалистка Галина Чиблис встречается с рэпером Яниксом, в Анастасия Смирнова уже чуть ли не готовится к свадьбе. Поэтому, пусть девушки и не заполучили сердце Холостяка, своё счастье они всё-таки нашли.
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