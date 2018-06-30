«Возвращаюсь, чтобы поспать»: как живет украинец, превративший путешествия в работу

Жизнь харьковчанина Юрия Игнатова похожа на мечту — диковинные уголки мира, веселые компании и красочные фото. Путешествия он сделал не только своим хобби, но и работой.

О том, как ему это удалось, особенных местах на Земле и отношениях с семьей, силе толерантности и любви к людям, а также об обратной стороне медали Игнатов рассказал OBOZREVATEL.

Как все началось

Я родился и вырос в Харькове. Идти по стопам родителей-медиков мне никогда не хотелось, поэтому отучился в Киеве на факультете информатики КПИ. Долгое время занимался макроэкономикой на госслужбе. Наши исследования были связаны с автоматизацией аналитических процессов, так что работал почти по специальности.

В какой-то момент я понял, что моя работа не оказывает желаемого влияния на страну, и решил уйти. Наверное, я один из немногих людей, которые бросили ИТ. К моменту ухода я уже понимал, чем хочу заниматься.

Все определило мое первое путешествие в Непал. Так получилось, что у нас был гид, который сделал свою работу не слишком качественно, допускал много ошибок, из-за чего многим людям не удалось пройти весь маршрут. Тогда я и подумал, что я могу делать это лучше. Поехал в Непал на разведку, прошел 1 200 км пешком и проработал несколько интереснейших маршрутов.

Благодаря этому к моменту ухода с работы я уже понимал, чем хочу заниматься, и успел проработать первое направление для своих туров — Непал.

Сейчас я занимаюсь организацией приключенческих путешествий в разные страны мира. Моя работа — дарить людям эмоции, организовывать захватывающие путешествия, в которых можно по-настоящему познать страну. Свои маршруты, даже в незнакомых мне странах, я прорабатываю с нуля. Стараюсь, чтобы они были насыщены и историей, и активностями, и отдыхом.

Например, наше новогоднее путешествие проходило в трех странах: мы увидели новаторство Малайзии, узнали об истории Ангкора в Камбодже, отпраздновали Новый год на малюсеньком острове между Бали и Ломбоком в Индонезии.

А пару месяцев назад я вернулся из Непала, где мы с группой взошли сразу на три пятитысячника, перешли огромный ледник и рассматривали Эверест вблизи. Промерзли 14 дней, зато впечатлений — на всю жизнь!

Этим летом планирую отвезти несколько групп в северные страны: Норвегию, Исландию и на Фарерские острова. Всегда стараюсь делать путешествия, которыми сам «горю»! Такие, от которых сосет под ложечкой и бабочки в животе!

К примеру, поехать из Милана в Венецию, сделав крюк в 1 000 км через озера Комо и Гарда, ущелья Швейцарии, замки Германии и Доломитовы Альпы. Давно мечтал о мото-туре, и в ноябре планирую проехать на мотоциклах по югу Испании.

Людям нравится со мной путешествовать, они возвращаются и ездят со мной снова и снова. Это — моя самая большая гордость, и я стараюсь делать очень разнообразные путешествия. Благо, мир очень большой!

Если честно, то я не считал, сколько стран уже успел посетить. Около 50. Но досконально изучил десяток.

Ведь, на самом деле, можно ли считать, что побывал в Грузии, если провел несколько дней в Тбилиси? Как человек, по-настоящему побывавший в Грузии десяток раз, скажу: нет! Настолько каждая страна самобытна, разнообразна и таит множество секретов. Только в малюсенькой Грузии есть пять совершенно разных регионов, а может, даже и больше. Они отличаются по природе, по кухне, даже по обычаям и языку, по вероисповеданию.

Если говорить о знании страны с точки зрения организации путешествия, то в этом вопросе большое значение играет опыт. Понимание того, чего хотят вот эти конкретные клиенты, что я хочу им показать и как все это уместить по логистике, бюджету и проживанию.

Сейчас у меня успешно получается водить группы в страны, где я еще сам ни разу не бывал. Хоть проработка таких программ и занимает больше времени — несколько месяцев. Зато мы вместе переживаем новые впечатления, и каждый участник группы становится частью команды. В результате мы возвращаемся из путешествия друзьями. Согласитесь, что водить людей одним и тем же маршрутом — скучно, и люди это чувствуют. Классно — искренне разделять их эмоции. Тогда вы не просто клиент-сервис, а настоящая команда!

В различных странах я нахожу гидов, которые знакомы с историей и культурой, ведь самому все запомнить просто нереально. Здесь как раз и нужен человек, который водит группы одним и тем же маршрутом каждый день.

Как и музыка, вызывающая ностальгию, каждое новое место связано с различными эмоциями, которые были там испытаны. Поэтому таких особенных мест у меня много.

Например, собственная кровать. Ведь по полгода проводить на кроватях в отелях — удовольствие специфическое. Еще извилистая дорога возле дома, где классно катить на байке.

И холм возле перевала Ампху на высоте 5 800м в Непале, где я в 2012-м ночевал в палатке при —30С. А еще в том же Непале люблю небольшое село Тхуло Саябру, где я убегал от роя гималайских пчел. И полуостров Паракас в Перу, где стометровые обрывы, тысячи птиц и Тихий Океан, и гора-радуга в Андах на высоте 5 200м, куда мы втроем взобрались в прошлом году.

Люблю барханы Эрга Шебби в Марокко и крыши медины Эссуейры, где слышно прибой Атлантики и кричат чайки. И «поющие крыши Стамбула», где в определенное время слышно молитвы муэдзинов из близлежащих мечетей, обалденную виллу в Каш, где нам посчастливилось ночевать с группой в мега-туре по Турции.

Еще — фантастические пляжи Туб Каек в Таиланде, где горы торчат прямо из моря. Остров Асахан в Индонезии, где рыбное царство уже на глубине метра поражает воображение. Серферский пляж Хиккадувы на Шри Ланке — там так весело летать на волнах!

Перечислять могу несколько дней подряд! Из каждого путешествия я привожу три-четыре таких особенных для меня места.

Об Украине и украинцах

Тем не менее, из Украины уезжать не хочу. Тут множество возможностей, родные, близкие мне люди. После путешествия всегда хочется вернуться домой. Разве что бывает желание сбежать только на время зимы — не люблю холод.

Более того, сейчас самая главная особенность украинцев — это стремление делать свою страну лучше. На мой взгляд, это чувствуется.

Нас узнают, многие иностранцы интересуются, как у нас в стране дела, многие сопереживают войне с Россией. Всегда приятно с гордостью рассказывать о победах нашей страны. Мы стали настоящей нацией. Это не отличает, но ставит в ряд с самыми развитыми странами мира.

Жалко только, что не успеваю путешествовать по Украине вне своих запланированных поездок. Пока есть свободное время, катаюсь по Киевской области на мотоцикле и ищу красивые места. Планирую поехать в Карпаты, хотя много раз там бывал. Как-то там по-домашнему тепло и уютно.

Для меня перемещаться в пространстве — это такой специфический отдых. Сейчас появилось множество ресурсов, где можно найти различные необычные места: старые форты, замки, усадьбы. Планируя отдых в Украине, стараюсь заезжать и смотреть их.

Но если бы мне все же пришлось уезжать из Украины, то отправился бы в Грецию или на Кипр. Там прекрасные «средиземноморские» люди, которые живут в свое удовольствие, которым свойственно больше внимание уделять семье, чем работе. А еще вкуснейшая кухня и тепло зимой!

Один из способов для меня показать свои эмоции, «рассказать» о красоте мира, который нас окружает — фотография.

Обычно вижу готовый кадр еще до того, как сфотографирую, и стараюсь передать им какую-то историю. Сейчас я полностью перешел на съемки смартфоном, это стало очень удобно и удовлетворительно по качеству. А фотографии на зеркальную камеру не хватает времени обрабатывать.

Хотя сейчас уже есть фотографии со всех концов планеты и сделаны они настоящими мастерами на самую дорогущую технику. Но все равно самый потрясающий вид — это тот, который ты увидел воочию. Самый лучший вид достигается в тот самый момент, когда немножечко экстрима смешиваются с отличной компанией и личным достижением.

О семье

Надеюсь, что мои родители относятся к моей работе хорошо. Они всегда меня поддерживали, хоть и переживают за меня. И, конечно же, им интересно слушать мои бесконечные рассказы о путешествиях.

А жена мне очень помогает с новыми маршрутами, когда нужно получить мнение со стороны о новых идеях для путешествий. Подсказывает, что конкретной группе может больше понравиться в данном путешествии. Классно, когда супруга — психолог.

Когда мы только познакомились, она уже знала о том, чем я занимаюсь. Что часто уезжаю, а иногда возвращаюсь только для того, чтобы отоспаться и снова уехать.

Обычно сложно уезжать больше, чем на месяц. Зато мы не успеваем друг от друга устать, и рутина не надоедает. Каждый раз возвращаешься, и чувства вспыхивают с новой силой.

Может быть многие и мечтают жить так, как я, но когда предлагаешь работать со мной и описываешь все нюансы — желающие куда-то пропадают. Как и в любом своем деле, в первую очередь пугает неопределенность. В этом деле вкладываешь время и деньги сейчас, а результат получаешь через полгода-год. Или не получаешь ничего.

А еще нужно понимать, что работаешь в hospitality — то есть в сервисе. И иногда нужно работать с недовольными или уставшими людьми (ведь путешествия очень активные). То есть — иметь очень большой запас толерантности. Когда вложил шесть своих лет в это дело, то не имеешь права вести себя как-либо иначе, чем идеально.

В этой сфере нужно очень сильно любить людей! Уметь делать все, знать языки, быстро принимать решения, не бояться рисковать деньгами, быть выносливым и здоровым, и вообще делать все это ради удовольствия от процесса. Ведь люди едут путешествовать со мной, только потому что я им нравлюсь как человек.

Для себя я решил водить только маленькие группы. Хотя это и бьет по моему карману, зато позволяет получать от работы удовольствие. А ведь это и есть самое главное!

Сейчас моя мечта — дарить людям возможность увидеть этот феноменальный мир. Так что я очень счастливый человек. Но четкие планы есть примерно на год — когда и куда мы поедем. В будущем хотелось бы расширяться и найти бизнес-партнера из поколения Z, который бы понимал, чего хочет молодежь, и начал развивать другое направление.

А вот что будет через пять лет — понятия не имею. Время покажет, правда?