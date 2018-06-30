Шекспир — хипстер, а королева Англии — феминистка: как выглядели бы известные исторические личности сегодня

Мировую историю пишут люди смелые и сильные. Они вписывают свое имя в анналы истории и оставляют наследие, которое хранится много веков после их смерти. Мы привыкли видеть их со страниц учебников в окружающей обстановке, соответствующей эпохе. А задумывались ли вы, как бы выглядел, например, Генрих VIII или Наполеон Бонапарт сегодня?

Источник: Bright Side

Елизавета I, чье правление стало золотым веком Англии, так и не вышла замуж и не родила детей (по официальной версии), однако была женщиной умной и начитанной. В современном мире она наверняка стала бы сильным лидером и, скорее всего, ее называли бы феминисткой.

Ее отец Генрих VIII, король Англии в XVI веке, которого помнят скорее из-за его несчастных шести жен, а не благодаря результатам правления, неплохо писал и страдал ипохондрией. В третьем тысячелетии мог бы стать звездой таблоидов и писал бы книги под псевдонимом.

Царица Египта Нефертити, чье имя так и переводится — «красавица пришла», была одной из самых красивых и могущественных женщин в истории. До сих пор ничего не известно о ее происхождении и семье, однако те изменения в религиозной сфере страны, которые начались во время правления ее мужа, до сих пор обсуждаются в учебниках. Родив фараону шестерых дочерей, царица таинственным образом исчезла, не оставив о себе упоминаний.

Элвиса Пресли , короля рок-н-ролла, был брат-близнец Джесси Гэрон, которого похоронили на следующий день после рождения. Певец никогда не гастролировал по миру, поскольку его менеджер Колонел Паркер был нелегальным иммигрантом, и, возможно, поэтому отказывался от выступлений за границей.

Мария-Антуанетта, королева Франции, вышла замуж в 14 лет за человека, которого никогда не видела и не знала (что, собственно, часто случалось в то время). В 37 лет ее казнили вместе с семьей.

Король Англии Эдуард VIII, дядя королевы Елизаветы II , правил недолго и отрекся от престола ради любви — дважды разведенной американки Уоллис Симпсон, на которой и женился сразу после отречения.

Жозефина Богарне, светская львица, вышла замуж за генерала Наполеона Бонапарта и стала впоследствии императрицей Франции. Через 13 лет Наполеон развелся с ней, поскольку она не смогла родить ему наследника. Однако даже после этого она стала частью многих европейских королевских домов благодаря своим детям.

Уильям Шекспир считается величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира. Его пьесы до сих пор ставятся чаще, чем любые другие произведения.

Горацио Нельсон — знаменитый адмирал, командующий британским флотом и спаситель Англии в Трафальгарском сражении.

Владимир Ленин, революционер и основатель СССР.

Наполеон Бонапарт, чья личность до сих пор не оставляет умы историков. Мало кто знает, что после поражения при Ватерлоо Наполеон рассматривал возможность эмигрировать в США. Однако британцы не позволили ему пересечь морское пространство, и он закончил свои дни на одиноком острове посреди Атлантики.