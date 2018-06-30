Ещё
Фото: Клэр из «Остаться в живых» забеременела
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото: Клэр из «Остаться в живых» забеременела 

Пятый канал 52 минуты назад
Фото: Пятый канал
Звезда сериала «Остаться в живых» рассказала на своей странице в Instagram, что снова беременна. В доказательство она приложила убедительное фото с тестом на беременность.
— Эрик (муж — прим.) и я невероятно рады сообщить вам, что наша маленькая Вера скоро станет старшей сестрой! — отмечается в подписи к снимку.
Публикация от Emilie de Ravin (@emiliede_ravin)
29 Июн 2018 в 7:28 PDT  Эмили дэ Рэвин — австралийская актриса, наиболее известная по роли Клэр в сериале «Остаться в живых». В марте 2016-го родила дочь Веру, в июле того же года женилась на отце ребенка — режиссере Эрике Биличе.
Ранее Бриджит Нильсен показала на фото новорожденную дочку.
Пятый канал: последние новости
Конкурс на самые аппетитные ягодицы «Мисс Бум-Бум» станет международным Россиянка Баракат встретилась с семьей — ужасы и предательство Украины позади Обнаженная грудь Агилеры взбудоражила сеть
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие бикини: мода для храбрых55
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»169
Как найти «волшебные» точки на теле
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение