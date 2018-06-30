Фото: Клэр из «Остаться в живых» забеременела

Звезда сериала «Остаться в живых» рассказала на своей странице в Instagram, что снова беременна. В доказательство она приложила убедительное фото с тестом на беременность.

— Эрик (муж — прим.) и я невероятно рады сообщить вам, что наша маленькая Вера скоро станет старшей сестрой! — отмечается в подписи к снимку.

29 Июн 2018 в 7:28 PDT Эмили дэ Рэвин — австралийская актриса, наиболее известная по роли Клэр в сериале «Остаться в живых». В марте 2016-го родила дочь Веру, в июле того же года женилась на отце ребенка — режиссере Эрике Биличе.