Ещё
Bosch выпустил идеальный пылесос для небольших квартир
Далее:
Читайте также:
Ещё

Bosch выпустил идеальный пылесос для небольших квартир 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Bosch запускает компактный и легкий пылесос BGS05A221 — благодаря своим габаритам он идеален для небольших квартир. Новинка требует минимум усилий при уборке за счет высокой маневренности и веса 4,4 кг, а также радиуса действия 9 метров.
Среди других плюсов — легкость в обслуживании и удобство хранения благодаря небольшим размерам, специальному креплению для шланга и автоматической смотке кабеля. Еще одно важное преимущество новинки — компактность, благодаря которой пылесос способен сразу по окончании уборки исчезнуть из виду, уместившись на небольшой полке в шкафу.
И, наконец, еще одно важное преимущество, экономящее время и силы. Благодаря модернизированной системе очистки контейнера, пылесос Bosch BGS05A221 практически не требует обслуживания после уборки. Достаточно извлечь контейнер, выбросить из него пыль и мусор (это делается нажатием всего лишь на одну кнопку) и при необходимости вымыть фильтр.
Inmyroom: последние новости
Еще 5 красивейших садов и парков в Европе, которые стоит посетить 12 быстрых вопросов Максиму Лангуеву Интерьер в Лионе, вдохновленный «Звездными войнами»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие бикини: мода для храбрых56
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»169
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение