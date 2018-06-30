Bosch выпустил идеальный пылесос для небольших квартир

Bosch запускает компактный и легкий пылесос BGS05A221 — благодаря своим габаритам он идеален для небольших квартир. Новинка требует минимум усилий при уборке за счет высокой маневренности и веса 4,4 кг, а также радиуса действия 9 метров.

Среди других плюсов — легкость в обслуживании и удобство хранения благодаря небольшим размерам, специальному креплению для шланга и автоматической смотке кабеля. Еще одно важное преимущество новинки — компактность, благодаря которой пылесос способен сразу по окончании уборки исчезнуть из виду, уместившись на небольшой полке в шкафу.

И, наконец, еще одно важное преимущество, экономящее время и силы. Благодаря модернизированной системе очистки контейнера, пылесос Bosch BGS05A221 практически не требует обслуживания после уборки. Достаточно извлечь контейнер, выбросить из него пыль и мусор (это делается нажатием всего лишь на одну кнопку) и при необходимости вымыть фильтр.