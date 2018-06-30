Как защитить капусту от нашествия вредителей

Мои соседи удивляются: у меня крупные плотные кочаны капусты до конца сезона стоят нетронутые вредителями, а у них — полностью изъедены гусеницами.

Капуста

Для меня самой это стало открытием, ведь я не предпринимала никаких действий, чтобы обезопасить посадки от бабочки белянки. Оказалось, все дело в близком соседстве моей капусты с некоторыми культурами.

Клещевина — защитница капусты

Люблю я это декоративное растение, которое у нас часто называют садовой пальмой. В нашем регионе оно способно достигать 2-3 м в высоту, и высаживая пальму возле низкого забора, я получаю высокую живую изгородь. Очень красиво и экзотично. Вот возле нее мне и пришло на ум высадить капусту, что теперь проделываю каждый год и вряд ли изменю сложившейся традиции.

Заросли клещевины

Как я узнала позже, клещевина — ядовитое растение. Ее сторонятся даже комары и мухи; не удивительно, что белянка близко к ней не подлетает. Садовая пальма выделяет ядовитое вещество — рицин, который содержится и в побегах, и в семенах. На человеческом организме он может отразиться пагубно, поэтому желательно лишний раз к растению не прикасаться и обязательно тщательно мыть руки после любого контакта с клещевиной. Семена пробиваются очень быстро, можно их заранее замочить перед посевом. Но главное — точно разметить место под посадку. Чтобы семя получало достаточно влаги, хорошо оградить его отрезанным от пластиковой бутылки цилиндром.

Росток клещевины

Клещевина — высокое растение. Она дает довольно длинную тень, поэтому желательно высаживать ее с таким расчетом, чтобы капуста все время находилась на солнце — в тени кочаны завязываться не будут. Также следует строго выдерживать расстояния: от ствола клещевины до капустной рассады должно быть не менее полуметра. По мере роста кочанов можно обрывать нижние листья пальмы — они весьма широкие, а свободное пространство здесь не помешает. Капусту тоже не надо сажать тесно, между растениями я оставляю приблизительно 35-40 см, учитывая сорт (некоторые отличаются широкими листьями). Единственный недостаток состоит в том, что высаживать больше двух рядов рассады нежелательно: клещевина отпугивает вредителей лишь на небольшом расстоянии. Поэтому, чтобы увеличить урожай, я сею клещевину буквой «Г» вдоль северной и западной стороны участка.

Расстояние между капустой и клещевиной

Семена этого растения купить не сложно. Загляните, например, в наш маркет, раздел Клещевина. ^category [373,4]

И укроп в помощь

Еще одно растение, которое не помешает росту капусты и станет заботливо ее оберегать, — укроп. Привычная для наших огородов культура прекрасно отпугивает тлю, и ее семена можно смело рассыпать по всем грядкам. Только загущать посадки не стоит, а срезать зелень лучше по мере роста — так, чтобы укроп по высоте не превышал капусту. Как видим, тут двойная польза: и защита от вредителей, и ароматная приправа, которую можно заготовить на зиму.

Укроп оберегает посадки от вредителей

Несколько полезных советов

Такой метод выращивания капусты очень эффективен. Во всяком случае, меня он не подводит уже 3 года — кочаны вырастают большими и плотными, весом до 5-6 кг, и вредители их совсем не трогают. Но, конечно, есть и другие маленькие секреты.

Рассада

Сколько бы я ни пыталась выращивать капустную рассаду на подоконнике, она не приживалась в открытом грунте. Поэтому в конце апреля, как только сойдет снег, и земля немного просохнет, я высеваю семена в готовую грядку под пленкой.

Рассада капусты

Рассада вырастает закаленная и хорошо приживается. После того как она примется после пересадки, ее можно немного подкормить перегноем.

Секреты ухода

Не забывайте обрывать уже повядшие нижние листья. Их рост уже не важен, и если мы удалим лишнее, вся почвенная влага и питательные вещества будут направлены на образование и рост кочана. Я не использую минеральные удобрения и не обрабатываю посадки химическими препаратами от вредителей и болезней. Но стараюсь чаще поливать: капуста любит влагу, от этого она становится сочнее, а при засолке аппетитно хрустит. Защитница-клещевина красуется в огороде до поздней осени. После первого мороза пальма увядает, и ее желательно сразу выкорчевать, чтобы земля за зиму отдохнула. Учтите: корни у растения массивные, без лопаты не обойтись. И не забывайте, что работать лучше в перчатках, так как яд сохраняется весь сезон. В нашем климате семена клещевины успевают созреть, и как только оболочка плодов высохнет, я собираю их, чтобы в новом сезоне снова вырастить это красивое и полезное растение.