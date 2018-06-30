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«Виолетта из Атамановки»
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«Виолетта из Атамановки» 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Еще одна субботняя мелодрама-четырехсерийка от Леонида Мазора — забавная и милая картина-минисериал с Евгенией Дмитриевой, Михаилом Горевым, Татьяной Рудиной, Андреем Кузичевым — и повеселит вас, и по-хорошему растрогает.
Виолетта из маленького поселка Атамановка живет в мечтах о личном счастье, а его все нет и нет. Но однажды в небе над Атамановкой появляется комета. Виолетте предсказывают: только сила ее любви сможет спасти мир от неминуемой катастрофы.
И хотя претендентов составить ее личное счастье сразу же становится «хоть отбавляй», она все никак не может определиться с выбором.
«ТВ Центр», суббота, 30 июня в 12:50 и 14:45.
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