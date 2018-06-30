«Виолетта из Атамановки»

Виолетта из маленького поселка Атамановка живет в мечтах о личном счастье, а его все нет и нет. Но однажды в небе над Атамановкой появляется комета. Виолетте предсказывают: только сила ее любви сможет спасти мир от неминуемой катастрофы.

И хотя претендентов составить ее личное счастье сразу же становится «хоть отбавляй», она все никак не может определиться с выбором.