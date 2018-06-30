Звезда британского шоу попалась на наркотиках и порнографии — скандальные фото

В сеть просочились непристойные фотографии 24-летней девушки, употребляющей кокаин в обнаженном виде, сообщает The Mirror.

Один из телезрителей обнаружил снимки на одном из форумов. Позже компромат был удален, однако пользователь успел сохранить копии. На них видно, как раздетая Меган употребляет белый порошок с черного стола. Теперь фотосессия из скандального прошлого телезвезды опубликована на популярном порносайте.

Сама девушка заявила, что крайне удивлена провокационным снимкам. Руководство шоу отказалось комментировать инцидент.