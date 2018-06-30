Юрий Маликов. Все самоцветы его жизни

Премьера удивительной картины ждет вас на Первом канале 7 июля в 10:15.

Ансамбль «Самоцветы», который Юрий Маликов создал почти полвека назад, знает в нашей стране уже третье поколение — конечно, благодаря их чудесным песням. В 1970-е годы это был один из самых успешных коллективов страны. Но что стояло за этим успехом? Лично для него, например, для Юрия?

Одинокая жена, ждущая мужа, жестокие предательства и кризис 90-х. Все это было, было, было… Семья Маликовых, собравшись за общим столом, расскажет, какой была жизнь создателя культовой группы.

Свою будущую жену, Людмилу, Маликов-старший полюбил с первого взгляда. Познакомился с ней на концерте и напросился проводить домой! Пока шли, уговорил ее погулять. Она пошла домой, чтобы одеть что-то потеплее, а за время ее отсутствия Маликов вытоптал в снегу ее имя. Как ни удивительно, но этот «детский» поступок Юрия сразил Людмилу наповал. В этом году, впервые за 50 с небольшим лет, Юрий Маликов его повторил…

В 70-м году родился их первенец, Дима Маликов. А в 1971-м Маликов-старший создал группу «Самоцветы», кардинально новую для того времени. В группе он занимался всем и сразу. Успеху Юрия Маликова может позавидовать любой продюсер! Коллектив выступал для Брежнева, ездил с патриотическими концертами в Афганистан. Но в один прекрасный день музыканты предали своего продюсера! Они, сговорившись, уходят из коллектива — за полмесяца до запланированных гастролей. Как Маликов пережил это предательство расскажет фильм.

… Три поколения Маликовых очень похожи внешне. Внук Дима учится во Франции, дома бывает нечасто, но когда появаляется — тут же мчится к деду. Внучка Стефания любит быть в центре внимания, регулярно «светится» на различных тусовках и ведет модный блог в инстаграме, но и для нее слово деда — закон! Авторитет Юрия Маликова непререкаем не только дома, но и на работе. В «Самоцветах» он установил жесткие правила: не халтурить и не пьянствовать! Ну и еще одно правило: главное — не опаздывать! Все музыканты знали — задержишься хотя бы на 5 минут — поцелуешь колеса уезжающего автобуса!

Постоянство и надежность, которая ощущается вокруг Юрия Маликова, на самом деле — результат титанических усилий. Щадить и жалеть себя сам он не умеет. В 2006 году Юрий Маликов был на грани жизни и смерти. Обследование показало — сонная артерия на 80 процентов поражена бляшками. Наши медики за операцию браться не рискнули. Спасли Маликова-старшего в Германии. Врачи сказали — если бы не ваш сын, вас бы сейчас просто не было!

… Внимания со стороны отца детям недоставало. Но оба ребенка пошли по его стопам! Дима Маликов окончил консерваторию с красным дипломом. Инна Маликова сольную карьеру бросила и стала продвигать дело отца, став продюсером «Новых самоцветов». Это команда молодых ребят, которые исполняют песни из репертуара незабвенных «Самоцветов», но в новой аранжировке.

Пик популярности «Самоцветов» пришелся на 70-е годы. Но жизнь внесла коррективы. В 80-е из подполья вышел русский рок. И ВИА постепенно отошли на второй план. В 90-е «Самоцветы» перестали существовать. Казалось, в тот момент умер и сам Юрий Маликов. В новое время нужен был гибкий, готовый к компромиссам руководитель. А он, слишком постоянный, слишком правильный, слишком интеллигентный, никак не вписывался в новый мир шоу-бизнеса. Постепенно он смирился с поражением и решил, что так и должно быть. Пришло

время других музыкантов. Но судьба отблагодарила его за постоянство. В 1996 году музыкантов пригласили собраться для телепередачи «Золотой шлягер», чтобы отметить 25-летний юбилей. Их ждал оглушительный успех. Оказалось, что песни «Самоцветов» по-прежнему помнят и любят! Именно тогда было принято решение возродить группу. И сегодня «Самоцветы» снова существуют.

… Юрий Федорович счастлив и всегда говорит: «Мне грех жаловаться на жизнь. Пожалуй, все надежды сбылись…». Недаром свои концерты он всегда заканчивает песней «Не надо печалиться, вся жизнь впереди! Вся жизнь впереди, надейся и жди!»