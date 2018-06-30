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Шоколад с червяком шокировал ставропольских покупателей
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Шоколад с червяком шокировал ставропольских покупателей 

АиФ Ставрополье 36 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Шоколадное яйцо с червяком сняли на видео покупатели одного из магазинов в Ставрополе.
Неприятный компонент — живого белого червя — покупатели обнаружили уже дома, когда сняли с шоколадки обёртку. «Купили яйцо с сюрпризом в магазине на Космонавтов», — рассказали горожане в соцсетях.
Комментаторы объяснили, что ожидать большего от дешёвой продукции не следовало. «Надо киндер брать, там и игрушка поинтересней», — поделился подписчик. «Ешьте смело! Если червяк ест, значит, съедобно!» — посоветовал другой.
Ранее во Владикавказе покупателей испугал цыплёнок-мутант с лишней конечностью.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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