Шоколад с червяком шокировал ставропольских покупателей

Шоколадное яйцо с червяком сняли на видео покупатели одного из магазинов в Ставрополе.

Неприятный компонент — живого белого червя — покупатели обнаружили уже дома, когда сняли с шоколадки обёртку. «Купили яйцо с сюрпризом в магазине на Космонавтов», — рассказали горожане в соцсетях.

Комментаторы объяснили, что ожидать большего от дешёвой продукции не следовало. «Надо киндер брать, там и игрушка поинтересней», — поделился подписчик. «Ешьте смело! Если червяк ест, значит, съедобно!» — посоветовал другой.

Ранее во Владикавказе покупателей испугал цыплёнок-мутант с лишней конечностью.