На лицо ужасные, добрые внутри: 6 звездных пап с самой неоднозначной внешностью

Конечно, они не ужасные, а дети этих знаменитых мужчин и вовсе считают своих папочек самыми милыми и самыми добрыми на свете.

В честь дня рождения Майка Тайсона (30 июня легендарному боксеру исполняется 52 года) «Летидор» составил рейтинг зарубежных знаменитостей, которые на собственном примере доказали, что внешность обманчива.

Майк Тайсон

portal.picture-alliance.com; www.splashnews.com Честно говоря, Майк Тайсон никогда не был красавчиком. И даже милым ребенком не был. Внешность будущего боксера доставляла ему в детстве немало проблем. Его дразнили за чрезмерную полноту, за толстые очки в громоздкой оправе, за проблемы с дикцией, да и вообще называли тюфяком.

В это сложно поверить, не правда ли? Особенно после того, как за одним из самых титулованных боксеров в мире закрепилось прозвище «Кровавый», «Железный Майк» и звание «Самый жестокий человек в истории спорта» (вы же наверняка помните, как в ходе поединка с Холифилдом чернокожий боксер укусил своего противника за ухо).

Когда Тайсон сделал себе тату на лице, все разом стали говорить, что боксер вообще с катушек съехал — и даже статус отца его не останавливает. Может быть, эти люди были не так уж и далеки от истины, но 2009 год разделил жизнь легенды бокса на до и после.

Глобальное переосмысление случилось у Майка, когда в результате несчастного случая умерла его четырехлетняя дочь Иксодес. Тайсон разом отказался от спиртного и наркотиков, стал разводить голубей, прислушался к жене и стал веганом!

portal.picture-alliance.com Я не хочу ничего, что может вызвать во мне ярость. Теперь никакой промышленной пищи, никакого мяса. Мне нужно быть хорошим человеком, хорошим отцом. Ведь намного труднее стать хорошим человеком, нежели хорошим боксером,

— заявил экс-спортсмен в интервью Опре Уинфри.

Кэри-Хироюки Тагава

Промо фильма «Разборки в маленьком Токио»

«Разборки в маленьком Токио», «Смертельная битва», «Вампиры», «Искусство войны», «Разборка в Маниле», «Работорговля»… Стоит ли сомневаться, что в этих фильмах герой Кэри-Хироюки Тагавы не мирно попивал кофе, философствовал о жизни и нянчил детей, а стрелял, дрался, убивал?

Тагава начал свою кинокарьеру довольно поздно (в 36 лет), но, как сам актер не раз признавался, это случилось благодаря интересной внешности — он и в массовке стоял впереди всех и даже какие-то реплики произносил. А когда Кэри-Хироюки стал появляться в кадре уже на правах одного из главных героев, всем стало ясно, что его амплуа — роли злодеев.

И это все при том, что в жизни Тагава — многодетный отец, который интересуется целительством и полезными свойствами растений.

Однако если спросить у актера о его любимых ролях, то он не станет вспоминать кровавые фильмы.

Сыграл дедушку-серфера на канале для детей, и это близко к моей истинной личности. Я играю злодеев, но я не злодей. Я выгляжу скорее крутым. На самом деле я являюсь учителем и целителем по жизни. Хотел бы играть более глубокие характеры, умных и интеллигентных людей,

— признался актер в интервью «Собеседнику».

Кадр из фильма «Мачете»; Twitter Danny Trejo @officialDannyT

У парня с суровой внешностью юность проходила примерно по такому же сценарию, как и у Майка Тайсона: проблемы с деньгами, неприкаянность, вечные драки во дворе, кражи, торговля наркотиками. Кстати, и боксу в этом «цветнике» место нашлось. Оказывается, Трехо мечтал профессионально драться, но на спортивную школу денег у его родителей не было, а поэтому пришлось выкручиваться самостоятельно. К сожалению, накопить денег таким способом не удалось. Парень оказался в тюрьме, где в компании не самых дружелюбных сокамерников, наркотических веществ и бокса провел целых 11 лет!

Такой бэкграунд не мог не отразиться на характере парня и его внешности. Когда он принял душ после выхода из тюрьмы, то увидел в зеркале 28-летнего парня с жуткими шрамами на лице и кучей тату на теле. Однако устрашающая внешность помогла Трехо — сразу же после освобождения он устроился на съемочную площадку фильма «Поезд-беглец» Андрона Кончаловского в качестве постановщика драк. Режиссер был настолько поражен молодым человеком, что пригласил его исполнить небольшую роль в картине.

С тех пор пошло-поехало. Амплуа «злодей, который порвет всех вокруг» прочно закрепилось за Дэнни Трехо. Однако, как уверяют люди, которые близко общаются с актером, в реальной жизни он совсем другой человек.

Трехо прекрасно ладит с каждым из своих пятерых детей. И притом не только со своими. Например, актер нередко ездит по школам и рассказывает ребятам о вреде наркотиков.

Порой мне кажется, Иисус все же делает послабления самым отверженным из своих сыновей, самым падшим, самым последним… Хотя, честно говоря, не исключено, что он выбрал меня в назидание остальным. Дескать, покажите-ка мне самого гадкого человека на Земле, я его вытащу! Тогда другие узнают, что всегда есть шанс… даже в полном мраке,

— заявил Дэнни Трехо в беседе с Опрой Уинфри.

Постер сериала «Подпольная империя»; portal.picture-alliance.com Когда смотришь на фильмографию Стива Бушеми, начинаешь верить актеру, который практически в каждом своем интервью уверяет, что никогда не старался сыграть Макбета или Гамлета, что ему абсолютно все равно, сколько он слов произнесет в фильме.

Этот «добряк с лицом подонка» (именно так его чаще всего называют журналисты) играет персонажей, которые людям не очень-то приятны в жизни — это странные преступники, неудачники, подлые личности, скользкие ублюдки (вспомните хотя бы кузена главного мафиози в сериале «Клан Сопрано», жулика, у которого не закрывался рот, в «Фарго» братьев Константина и Мистера Розового в «Бешеных псах» Тарантино).

Однако все — от коллег по съемочной площадке до его жены (между прочим, брак Бушеми с актрисой и режиссером Джо Андрес считается одним из самых образцовых и крепких в Голливуде) и сына — скажут вам, что отталкивающая внешность — это лишь прикрытие для его доброй души.

На самом деле обладатель премии «Эмми» из тех людей, кто бросит все свои дела и станет рисковать собственной жизнью ради блага других людей.

Так например, 17 лет назад во время трагедии в Нью-Йорке Стив Бушеми в составе пожарной бригады (он сам в молодости служил пожарным) был добровольцем и помогал пострадавшим людям выбраться из-под завалов.

Фильм «Сыны Анархии»; www.splashnews.com Перед вами актер, который носит гордое звание «главного голливудского чудовища». Только не думайте, что Рон Перлман расстраивается по этому поводу. Нет. Конечно, в детстве, он расстраивался из-за близко посаженных глаз, челюсти, по своим размерам напоминающей шкаф, огромного рта — и даже пытался возражать одноклассникам, которые откровенно говорили, что место Перлмана в ночном клубе на посту вышибалы.

Но когда из его «бандитской рожи» вышел толк (толк — это роль Чудовища в сериале «Красавица и чудовище», Сальваторе в фильме «Имя Розы», Хеллбоя в картинах Гильермо дель Торо ), то напрочь забыл о своих детских переживаниях.

Да и к тому же детям Перлмана (у него их трое) очень понравился образ чертенка в исполнении папы. А, как известно, дети и жена для актера — главные критики.

Что касается того, какой Рон вне съемочной площадки, то тут о нем лучше всего расскажет привычка каждый день съедать по плитке шоколада. Как известно, сладкоежки не бывают злюками.

Игги Поп portal.picture-alliance.com; открытые интернет-источники

Это сейчас вы видите перед собой 71-летнего подтянутого, жилистого мужчину с длинными волосами, который любит погримасничать, не прочь надеть на себя кожаный ошейник и нарядиться в женское платье.

В детстве же Джеймс (настоящее имя музыканта — Прим.ред.) производил впечатление милого мальчика. «Меня этому мама научила», — не раз повторит Поп в своих интервью. Однако эта милота улетучивалась, как только он выходил на сцену. А эксцентричная манера поведения на сцене, помноженная на неравнодушие к наркотикам, лишь укрепляла Игги Попа в его амплуа «уродливого, но сексуального», «отторгающего, но способного заставить сердце биться чаще». Не очень-то вяжется с образом отца, не правда ли? (между прочим, у Попа есть сын Эрик)

Да, знаю, я выгляжу как сраный отморозок. Но у меня одна нога короче другой, и мне тут недавно сказали, что если я не начну все выравнивать, меня ждут большие проблемы в жизни,

— сказал музыкант в интервью Esquire.

К слову, на путь исправления Игги Поп встал — наркотики и нездоровый образ жизни для него остались в прошлом.

Как указал журналист Men’s Health в одной из статей про Попа, вернуться к нормальной жизни рокеру помогли занятия цигуном, тайцзи, плаванием и пробежки под калифорнийским солнцем. Сейчас в жизни музыканта есть место разве что стакану красного вина после концерта, но никак не запрещенным веществам.

Фото: Кадр из фильма «Мачете»; Twitter Danny Trejo @officialDannyT

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