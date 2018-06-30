В Оренбурге открыли памятник погибшим полицейским

В Оренбурге установили памятный камень в честь правоохранителей, погибших на службе.

В церемонии открытия мемориала принимали участие начальник УМВД России по Оренбургской области генерал-майор полиции Михаил Давыдов , первый заместитель главы города Сергей Николаев , ветераны полиции и родственники погибших. Они возложили цветы к памятнику и минутой молчания почтили память тех, кто ценой своих жизней защищал порядок, сообщает пресс-служба УМВД региона.

«Тот, кто пришел в органы внутренних дел, понимает, что может прийти такая минута, когда ради жизни другого человека он должен пожертвовать своим здоровьем, а возможно, и жизнью. Те сотрудники, фамилии которых увековечены на памятном камне, с нами до тех пор, пока жива наша память о них, пока мы их помним!» — заявил начальник УМВД России по Оренбургской области Михаил Давыдов.