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В Оренбурге открыли памятник погибшим полицейским
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В Оренбурге открыли памятник погибшим полицейским 

АиФ-Оренбург 30 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге установили памятный камень в честь правоохранителей, погибших на службе.
В церемонии открытия мемориала принимали участие начальник УМВД России по Оренбургской области генерал-майор полиции Михаил Давыдов, первый заместитель главы города Сергей Николаев, ветераны полиции и родственники погибших. Они возложили цветы к памятнику и минутой молчания почтили память тех, кто ценой своих жизней защищал порядок, сообщает пресс-служба УМВД региона.
«Тот, кто пришел в органы внутренних дел, понимает, что может прийти такая минута, когда ради жизни другого человека он должен пожертвовать своим здоровьем, а возможно, и жизнью. Те сотрудники, фамилии которых увековечены на памятном камне, с нами до тех пор, пока жива наша память о них, пока мы их помним!» — заявил начальник УМВД России по Оренбургской области Михаил Давыдов.
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