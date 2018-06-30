Жителей Волгоградской области просят помочь в розыске пропавшей девушки

В Волгоградской области может находиться пропавшая 16-летняя девушка. Карина Сумарокова 12 апреля 2018 года приехала из Севастополя, где жила с родителями, в Краснодар. В последний раз девочку видели на привокзальной площади станции «Краснодар-1».

«Первоначальные розыскные мероприятия положительных результатов не дали, до настоящего времени место нахождения несовершеннолетней не известно. У следствия есть основания полагать, что Карина Сумарокова покинула Краснодарский край, но может находиться в пределах территории южного федерального округа», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Приметы девушки: рост 170 см, плотного телосложения, волосы ниже плеч (одна половина головы окрашена в черный цвет, другая в рыже-красный).

В день исчезновения была одета в чёрные штаны, серый свитер, чёрные лаковые туфли на высокой платформе.

Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения Карины Сумароковой или последнем месте её пребывания с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8 (861) 267-52-47, 8 (861) 267-52-25, 8 (918) 111-19-58 или «02».