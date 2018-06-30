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Дзагоев вошел в список лучших игроков чемпионата России
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Дзагоев вошел в список лучших игроков чемпионата России 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 30 июн — Sputnik. Полузащитник московского ЦСКА и игрок сборной России Алан Дзагоев вошел в список лучших игроков по итогам чемпионата России-2017/18, сообщает РИА Новости. Соответствующий рейтинг был составлен Российским футбольным союзом.
Национальной премии Российского футбольного союза «33 лучших игрока сезона-2017/18» в категории центральный полузащитник вошли Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА) и Юрий Газинский ("Краснодар"). Лучшими вратарями были названы Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме ("Локомотив") и Андрей Лунев ("Зенит").
Всего в список вошли по восемь представителей ЦСКА (Москва) и «Зенита» (Санкт-Петербург), а также семеро игроков столичного «Локомотива». С полным перечнем, утвержденным исполкомом РФС, можно ознакомиться на официальном сайте организации.
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