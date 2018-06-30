Дзагоев вошел в список лучших игроков чемпионата России

Всего в список вошли по восемь представителей ЦСКА (Москва) и «Зенита» (Санкт-Петербург), а также семеро игроков столичного «Локомотива». С полным перечнем, утвержденным исполкомом РФС, можно ознакомиться на официальном сайте организации.