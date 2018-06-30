Когда пост может навредить

Пост — это аскетический подвиг, который несёт особый духовный смысл. Внешняя сторона его состоит в том, что человек на время ограничивает себя в пище и некоторых развлечениях. Но подлинный смысл этих ограничений заключается в том, чтобы преодолеть себя, возвыситься над физическими и эмоциональными потребностями.

О посте как этапе духовного подвига говорится и в Ветхом, и в Новом завете. Но и Христос, и, впоследствии, вся христианская церковная традиция призывает относиться к посту с рассуждением. В отличие от диеты, которая должна излечить недуги тела, пост призван помочь исцелению недугов нашего духа. Но даже выбирая диету, мы с осторожностью следуем советам врача и прислушиваемся к своему организму. Тем более осторожным должен быть подход к соблюдению поста, способствующего врачеванию нашего внутреннего мира.

По слову Евангелия, «Бог есть любовь», а главная цель всякого подвига — приблизиться к Богу. Именно в духовном воздержании, в очищении себя от пагубных страстей тела и души, в приобретении любви к Богу и людям состоит истинный смысл поста.

Святой Иоанн Кассиан Римлянин пишет: «не полагаем надежды на один пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть чрез него чистоты сердечной и апостольской любви». Само по себе постничество, как любая аскеза, бессмысленны для человека, который не имеет любви в сердце и не стремится её обрести.

Пост может навредить, если относиться к нему неправильно — как к самоценной и необходимой «по обычаю» вещи. В результате неразумного постничества человек может стать раздражительным и озлобленным, а то и вовсе возомнить себя праведником, забывая, что пост — не добродетель, а лишь «лекарство» души для стяжания добродетели.

О духовном преображении как желаемом результате поста говорит и святитель Иоанн Златоуст: «Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит его. (…) Пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей (…) Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден (…) чтобы Бог принял и пост твой, и в изобилии даровал плоды покаяния».