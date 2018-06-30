Маленькой Лизе нужен новый сердечный клапан

У девятилетней Лизы Новак сложнейший порок сердца. Шанс на спасение есть, но у родителей Лизы необходимой для операции суммы нет. За помощью они обратились в фонд «Помоги спасти жизнь», сообщает корреспондент «МИР 24» Анна Деркач

Восьмилетняя Лиза на детской площадке, кажется, ничем не отличается от сверстников. Однако на самом деле каждый день для ребенка — борьба за жизнь. Она уже перенесла две тяжелые операции. В два года ей сделали радикальную коррекцию порока сердца — установили клапан из биологического материала. И шесть лет длилось ее счастливое детство, но сейчас состояние Лизы сильно ухудшилось. И девочке снова не до кукол.

«Она быстро устает, полежать любит. После операции она и бегать начинала, а сейчас вот опять», — говорит мама Лизы Юлия Новак.

Лиза Новак строит планы на жизнь — хочет стать сразу врачом, художником и артисткой. Главное, девочка верит: у нее есть будущее.

«Хочу заниматься в цирке и крутить обручи», — говорит она.

О том, что с ребенком что-то не так, Юлия Новак догадалась сразу же. Из родильной палаты ее дочь отвезли прямо в реанимацию. Позже — диагноз, который сначала прозвучал как приговор, — порок сердца.

Клапан, который установили шесть лет назад, уже изношен. Чтобы сердце не остановилось, Лизе нужна срочная операция.

«Весь фокус этих биологических материалов в том, что они долго не живут в организме. Происходит кальциноз, и этот процесс никак не изменить. Клапаны кальцинируются, их приходится или менять, или сделать то, что мы задумали», — говорит кардиохирург Виктор Довгань

Врачи предложили поставить в крошечное сердечко клапан, который делают из вен бычков. Это позволит избежать очередного хирургического вмешательства. Такой биологический протез легко приживается. После операции ребенок не нуждается в реабилитации — буквально на следующий день маленького пациента выписывают.

Однако самостоятельно оплатить дорогостоящую операцию родители не могут. Нужно собрать два с половиной миллиона рублей. Это непосильная сумма для семьи. Помочь Лизе и ее семье можно, отправив SMS со словом «Помогаю» и суммой на номер 3434. Каждое сообщение может спасти жизнь Лизе.

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