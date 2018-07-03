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Мошенники предлагают петрозаводчанам фильтры для воды за 27 тысяч
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Мошенники предлагают петрозаводчанам фильтры для воды за 27 тысяч 

Карельские вести 3 июля 2018
Фото: Карельские вести
Коммунальные аферисты показывают горожанам удостоверения и рассказывают о законе, обязывающем устанавливать в домах оборудование по очистке воды.
Уже второй день в «РКС Петрозаводск» поступают звонки от потребителей с просьбой разъяснить ситуацию. Сотрудники некой компании «Водоканал плюс» оповещают петрозаводчан об обязательной установке фильтров для очистки воды. Вдобавок мошенники говорят о том, что имеют непосредственное отношение к АО «ПКС-Водоканал».
Люди, представляющиеся сотрудниками водоканала, показывают удостоверения и объясняют, что в столице Карелии у них открыт филиал, руководство находится в Новгороде, а установка оборудования по очистке воды обязательна, таков закон. Между тем, в РКС сообщают, что никакого подобного закона нет. При этом за свои услуги «Водоканал плюс» просит у петрозаводчан 27 тысяч рублей.
— Будьте бдительны и не поддавайтесь уговорам мошенников, «РКС Петрозаводск» не имеет никакого отношения к их деятельности,
— предупреждают в компании, добавляя, что, если подозрительные лица представляются сотрудниками АО «ПКС-Водоканал» и предлагают установить платное оборудование, информацию всегда можно уточнить в Центре Единого Обслуживания по телефону: 56-04-31.
Сотрудники РКС просят петрозаводчан предупредить пожилых родственников о мошенниках.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 13 источников 
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