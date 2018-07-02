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Мужчина едва не лишился свободы из-за кражи фонарного столба
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Мужчина едва не лишился свободы из-за кражи фонарного столба 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Обнаруженный на улице трофей оказался настолько тяжелым, что по пути санки не выдержали и сломались.
Кража фонарного столба стала предметом разбирательства на одном из судебных участков Петрозаводска. Мужчина еще по весне на одной из городских улиц заприметил столб, как ему показалось, ни кому не принадлежавший. Вокруг да около этого столба, рядом с которым велись ремонтные работы, горожанин ходил в течение нескольких недель, пока в один из дней не решил присвоить его себе.
Петрозаводчанин приехал с санками, погрузил в них свой трофей и повез. Но столб был настолько тяжелым, что по пути санки не выдержали и развалились. Предприимчивый мужчина не растерялся и стал на месте молотком пытаться реанимировать санки. Но к этому времени к нему подоспел наряд полиции. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Ущерб от хищения столба был оценен в пять тысяч рублей. Провинившийся сознался, что поскольку работы нет, то собирался сдать столб в металлолом.
Как рассказала гособвинитель Марина Сергеева, в суд пришел представитель организации, которой как раз принадлежал столб, и сказал, что имущество было возвращено. Мужчина извинился и покаялся в содеянном. В итоге представитель организации ходатайствовал о прекращении уголовного дела за примирением. В итоге суд пошел навстречу и прекратил дело.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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