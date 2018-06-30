Ещё
С Днем города! Сегодня каждый может стать нашим корреспондентом!
Далее:
Читайте также:
Ещё

С Днем города! Сегодня каждый может стать нашим корреспондентом! 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Поделитесь с нашими читателями вашими впечатлениями от празднования Дня города.
Сегодня самый любимый праздник петрозаводчан — День города. Программа празднования насыщенная и разнообразная. Наши корреспонденты весь день будут рассказывать вам о самом важном и интересном. На портале «Карельские Вести» все могут в режиме онлайн следить за событиями дня в нашей обновляемой новостной трансляции.
Но при всем нашем желании, конечно, мы не сможем охватить каждый уголок города, показать все интересное и донести до читателей все разнообразие праздника. Поэтому мы обращаемся к вам, нашим читателям, за помощью и предлагаем все вам стать в этот день нашими корреспондентами.
Гуляйте, смотрите, снимайте фото и видео — и сразу, оперативно, присылайте нам! Разумеется, к каждому фото— и видеосюжету необходимо добавить короткий, но емкий и веселый комментарий, разъясняющий читателям, где происходят события, что происходит и так далее. Ну примерно так, как если бы вы рассказывали об этом вашему другу или подружке.
Мы постараемся по максимуму разместить ваши материалы в нашей трансляции, и, возможно, вы увидите на нашем сайте себя, своих детей, близких, друзей. А автору самого лучшего репортажа с события этого дня мы подарим роскошный настенный фотокалендарь на 2019 год с видами Карелии, только что изданный издательством «Петропресс». Этот подарок будет напоминать вам о нашем конкурсе весь следующий год!
На протяжении всего дня — с утра до позднего вечера — мы будем ждать ваших материалов в нашей группе ВКонтакте (кнопка «Предложить новость») или по электронной почте novosti@ptzgovorit.ru  По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
5-летний мальчик не перестает кричать в самолете, но реакция этого генерала – это нечто! 54-летняя мать Беллы и Джиджи Хадид хвастается фигурой в бикини: «Волшебные 50 лет!» Откровения женщины-таксиста, ставшей звездой соцсетей: «Мужчинам курить не разрешаю»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие бикини: мода для храбрых62
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Как найти «волшебные» точки на теле
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение