С Днем города! Сегодня каждый может стать нашим корреспондентом!

Поделитесь с нашими читателями вашими впечатлениями от празднования Дня города.

Сегодня самый любимый праздник петрозаводчан — День города. Программа празднования насыщенная и разнообразная. Наши корреспонденты весь день будут рассказывать вам о самом важном и интересном. На портале «Карельские Вести» все могут в режиме онлайн следить за событиями дня в нашей обновляемой новостной трансляции.

Но при всем нашем желании, конечно, мы не сможем охватить каждый уголок города, показать все интересное и донести до читателей все разнообразие праздника. Поэтому мы обращаемся к вам, нашим читателям, за помощью и предлагаем все вам стать в этот день нашими корреспондентами.

Гуляйте, смотрите, снимайте фото и видео — и сразу, оперативно, присылайте нам! Разумеется, к каждому фото— и видеосюжету необходимо добавить короткий, но емкий и веселый комментарий, разъясняющий читателям, где происходят события, что происходит и так далее. Ну примерно так, как если бы вы рассказывали об этом вашему другу или подружке.

Мы постараемся по максимуму разместить ваши материалы в нашей трансляции, и, возможно, вы увидите на нашем сайте себя, своих детей, близких, друзей. А автору самого лучшего репортажа с события этого дня мы подарим роскошный настенный фотокалендарь на 2019 год с видами Карелии, только что изданный издательством «Петропресс». Этот подарок будет напоминать вам о нашем конкурсе весь следующий год!