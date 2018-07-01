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«До слез!»: Эффектная Пугачева в облегающих джинсах болела за Россию
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«До слез!»: Эффектная Пугачева в облегающих джинсах болела за Россию 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вслед за примой-балериной Анастасией Волочковой своими эмоциями от проходящего матча поделился и телеведущий Максим Галкин. Шоумен опубликовал в своем микроблоге семейное фото, на котором он позирует вместе с Аллой Борисовной. Если бы не победа нашей сборной, поклонники вряд ли бы увидели провокационный образ певицы. Даже в домашней обстановке Алла Пугачева выглядит, как суперзвезда: артистка примерила красную футболку с яркой звездой в зоне декольте и облегающие джинсы, которые идеально сидели на фигуре певицы.
По слухам, за последние месяцы Алла Борисовна похудела на 15 килограммов. Образ звезды дополняли нежно-розовые тапочки с бантиками. Артистка болела за Россию вместе с мужем Максимом Галкиным.
«Ура! С победой! Спасибо нашим футболистам за то чувство единения всей нашей большой страны вокруг общей радости! До слез! Удачи ребятам в 1/4, держим за вас кулаки! Россия! Вперед!» — написал телеведущий в своем микроблоге. Российская сборная обыграла команду из Испании со счетом 1:1. Исход матча решился в серии пенальти. И тут россияне оказались лучшими. Счет в серии пенальти 4:3. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1814018727408009068_1251794174"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Первый пенальти забил в ворота сборной Испании Федор Смолов, второй — Сергей Игнашевич, третий — Александр Головин, четвертый — Денис Черышев. Наш вратарь Игорь Акинфеев отбил два мяча, обеспечив победу российской сборной.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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