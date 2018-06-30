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Звездные дочки, которые выглядят старше своих матерей
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Звездные дочки, которые выглядят старше своих матерей 

Anews 30 минут назад
Фото: Anews
Порой девочки-подростки стремятся выглядеть старше, чем они есть на самом деле. Большинство из них поступает подобным образом, чтобы их перестали считать детьми, или чтобы заставлять парней оборачиваться вслед. Впрочем, вместе со взрослением приходит и осознание того, что подобная тактика — глупость.
Анна Заворотнюк
Ребенок актрисы, известной по сериалу «Моя прекрасная няня» всегда выглядела старше своего возраста. Уже в свои 15 лет Анна смотрелась рядом с мамой как зрелая женщина. На ее фотографиях всегда можно было увидеть толстый слой макияжа, а одежда была довольно строгой. В 16 лет девушка решила отправиться к пластическому хирургу в попытках изменить контур губ и увеличить грудь. И уже через год Анна больше выглядела как кукла, которая носит брендовые вещи и фотографируется с одинаковым выражением лица. Впрочем, сейчас девушка осознала свою ошибку и стремится к естественной красоте.
Анна Шульгина
На самом деле между знаменитой певице Валерией и ее дочерью разница в 25 лет. Однако когда они вместе появляются на сцене, публика пребывает в шоке: дочь выглядит старше своей матери. Добавляют возраста и «седые» волосы, не говоря уже о неудачных нарядах Анны. Часто комментаторы пытаются унизить девушку, отмечая, что ее мать выглядит гораздо свежее и ухоженнее, чем она. Естественно, подобные сообщения читать обидно, тем более, что Анна занимается спортом и пытается выглядеть модно. Тем не менее мода сыграла не в ее пользу: даже отбеленные зубы у девушки выглядят, будто искусственные.
Алиса Салтыкова
Дочке музыкантов удалось пойти по стопам своих родителей. Ее голосом восхищается публика, ее любят продюсеры и родители. На сегодняшний день Салтыковой 30 лет, но рядом со своей матерью она выглядит старше. Нередко она получает комментарии о том, что 52-летняя женщины выглядит бодро для своих лет, чего не скажешь про Алису. Кстати говоря, не так давно девушке пришлось удалить большое количество личных фото, которые выглядели слишком вульгарно.
Полина Тришина
Проклова «показала» свою младшую дочь около 5 лет назад на одной из телепередач. Сама передача посвящалась дню рождения Елены, которой на тот момент исполнилось 60 лет. Полине к тому времени было 18 лет и для своего парня, присутствующего на празднике, она выглядела как его мать, а не любимая. Состарили девушку неудачно подобранный наряд и «тяжелый» макияж. И это не единственный пример: у девушки много подобных фото, где она выглядит ровесницей своей матери.
Соня Киперман
Для многих Вера Брежнева представляет собой эталон красоты. Неудивительно, ведь в свои 36 лет она выглядит очень свежо и постоянно радует поклонников обновлениями в Инстаграме. Чего не скажешь о ее 17-летней дочери — она красится и одевается не по возрасту, из-за чего ее часто принимают за сестру Веры. ​
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