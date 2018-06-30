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В футбольном пространстве Copa90 Clubhouse пройдут открытые дискуссии
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В футбольном пространстве Copa90 Clubhouse пройдут открытые дискуссии 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
В субботу футбольное медиа Copa90 совместно с изданием The Calvert Journal устроят дискуссию на тему моды и футбола. Оба направления объединяют большое количество единомышленников и создают чувство причастности к общему делу. Сейчас в мире высокой моды особенно актуальна футбольная эстетика, она востребована среди люксовых брендов.
Участники дискуссии обсудят увлечение мира моды футболом, спортивным стилем и Россией, а также его влияние на области спорта и культуры. Экспертами выступят британский журналист Элиот Ротвелл, основатель агентства White Paper Павел Осовцов и представители московского бренда Outlaw Максим Башкаев и Ди Минрахманова. Воскресная встреча понравится любителям дизайна и фотографий. Дискуссия пройдёт при участии авторов иллюстраций, которые представлены на площадке Copa90 Clubhouse. Гости обсудят, какие эстетические и визуальные ориентиры они использовали в своих работах на тему футбола в России. На вопросы модератора дискуссии, сооснователя проекта Goal-Click Мэтью Баррета ответят проектный фотограф Сергей Новиков и графический дизайнер Наташа Агапова, чьи иллюстрации вошли в альтернативный альбом стикеров Tschutti Heftil, посвящённый чемпионату мира — 2018.
Пространство Copa90 Clubhouse находится по адресу: улица Рочдельская, дом 15, строение 31, территория Трёхгорной мануфактуры. Для участия в субботней дискуссии необходимо зарегистрироваться здесь, а для воскресной — здесь. Статьи по теме На время чемпионата мира по футболу в Москве откроется Copa90 Clubhouse В Новой Третьяковке стартовал цикл занятий «Лето футбола. Спорт в музее» Nike выпустил первую российскую коллекцию «Футбольная коробка» Обновлённый Bud Boat возвращается на Москву-реку
Запись «В футбольном пространстве Copa90 Clubhouse пройдут открытые дискуссии» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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