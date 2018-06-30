Ещё
Юному болельщику сборной России необходима операция по пересадке костного мозга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юному болельщику сборной России необходима операция по пересадке костного мозга 

Чемпионат.com 2 часа назад
10-летнему болельщику сборной России Юре необходима операция по пересадке костного мозга в связи с лимфомой.
«Юра болеет за сборную России! «Другой команды у меня нет», — говорит мальчишка, который смотрит каждый матч, клеит наклейки с любимыми Игорем Акинфеевым, Александром Головиным, отмечает пасы, подачи, голы, отраженные атаки у наших ворот. А ещё Юра болеет лимфомой. И 1 августа мальчика ждёт самая важная в его жизни операция по пересадке костного мозга. На сегодняшний день для оплаты счёта не хватает 3 112 тысяч рублей. И если каждый из нас поможет, у Юры будет будущее, жизнь и ещё не один чемпионат мира по футболу, который он проведёт не в больничной палате, а на стадионе. Помогите Юре жить! Отправьте SMS на 7522 со словом Жить 500, где 500 — любая сумма», — говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «География Добра».
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» благотворительного фонда «География Добра».
Чемпионат.com: последние новости
Хайпы и тренды в спорте. Самые свежие новости из мира ЗОЖ в июне Чемпионат мира-2018 по футболу в России. Журналистка увернулась от поцелуя Косплей Чужого, Катарины и Кай’Сы от Энж Стрельниковой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кем вы были в прошлой жизни4
Ксенофонтова рассказала об изменах бывшего мужа1
Исчезающие бикини: мода для храбрых62
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Что произойдет, если питаться только бананами3
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение