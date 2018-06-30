Юному болельщику сборной России необходима операция по пересадке костного мозга 

10-летнему болельщику сборной России Юре необходима операция по пересадке костного мозга в связи с лимфомой.
«Юра болеет за сборную России! «Другой команды у меня нет», — говорит мальчишка, который смотрит каждый матч, клеит наклейки с любимыми Игорем Акинфеевым, Александром Головиным, отмечает пасы, подачи, голы, отраженные атаки у наших ворот. А ещё Юра болеет лимфомой. И 1 августа мальчика ждёт самая важная в его жизни операция по пересадке костного мозга. На сегодняшний день для оплаты счёта не хватает 3 112 тысяч рублей. И если каждый из нас поможет, у Юры будет будущее, жизнь и ещё не один чемпионат мира по футболу, который он проведёт не в больничной палате, а на стадионе. Помогите Юре жить! Отправьте SMS на 7522 со словом Жить 500, где 500 — любая сумма», — говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «География Добра».
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» благотворительного фонда «География Добра».