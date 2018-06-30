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Лолита Милявская показала редкие архивные фото с дочерью
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Лолита Милявская показала редкие архивные фото с дочерью 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
И удовлетворила желание поклонников.
Известная певица Лолита Милявская недавно пожаловалась поклонникам в Instagram, что не смогла присутствовать на выпускном дочери Евы. Девочка окончила 11-й класс школы на Украине, но певице запрещен въезд в эту страну. Поэтому, посмотреть на праздник девочки звезда смогла только с помощью видео и фото, о чем с сожалением и сообщила в Сети. Многочисленные поклонники певицы поддержали Лолиту и Еву, заодно попросив артистку поделиться в Instagram их слайд-шоу из совместных фотографий. Лолита решила удовлетворить желание публики.
Меня многие просили сделать фильм из Евочких фото. Слушаю и повинуюсь!✌ Телефон сам выбрал, что считал нужным. Жаль, когда она была совсем маленькой, не было таких мобильников, снимали и проявляли пленку… Боже, как быстро летит время! Уже подали документы на поступление! В лице моей доченьки, обнимаю всех подписчиков! 👨‍👩‍👧😘
— написала звезда.
Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)
29 Июн 2018 в 11:51 PDT  «Вы прелесть💐👍💐Пусть ваши родные будут счастливы!», «Спасибо за видео. 👍 Да, жаль, что детских фото нет 😘», «Лолита вы любите дочу, это видно и чувствуется даже через экран», «Какая хорошенькая девочка», «Очень трогательно получилось, много много любви материнской! Счастья вам!», — комментируют поклонники.
Кстати, ранее Лолита утверждала, что с будущей профессией Ева пока не определилась, а потому собиралась поступать в вуз только через год. Видимо, планы изменились и девочка решила сразу продолжить обучение. Вероятно, теперь место жительства ребенка измениться и она будет получать образование в России.
Напомним, Лолита Милявская пять раз была замужем. Третьим супругом знаменитости стал певец, продюсер, шоумен Александр Цекало. Их отношения начались в 1987 году и продлились 12 лет. В 1999 году в этом союзе на свет появилась дочь Ева.
Яблоня от яблони)! Ребёнок приехал на каникулы)! Отчёт по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может и не французский?)!😘😘😘✌️😂😂😂
Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)
1 Апр 2018 в 11:24 PDT  Фото: РИА Новости
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