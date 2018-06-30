Таинство смерти. Что нужно делать родственникам после похорон

Смерть всегда пугает и вызывает миллионы вопросов, потому что всем неведомо, что ждет нас за чертой бытия. Когда же умирают наши близкие — это всегда трагедия. Но православные верующие убеждены, что существует вечная жизнь. «ВМ» обратилась к помощнику председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви , иеромонаху Макарию (Комогорову) и узнала, как утешиться и помочь душе усопшего упокоиться на том свете.

Отец Макарий начинает с того, что православная церковь имеет множество установлений. Еще до того, как человек преставится, есть определенные молитвы, которые связаны с его грядущим переходом в вечную жизнь. Эти молитвы могут читать как священники, так и простые люди.

— На третий день после смерти по традиции совершается погребение. На девятый — поминовение. В этот особый день душа уже отходит на тот свет. А до этого она находится в местах, связанных с прежней жизнью человека, — объясняет он. — До 40-го дня душа пребывает в ожидании решения Высшего суда: где окажется душа — в Райских обителях или в местах временных мук. Никто на земле не может утверждать точно, куда же она попадет. Мы надеемся на милость Божию, поэтому нужно читать молитвы об усопшем, чтобы Господь смягчил его участь, помиловал его и помог спастись.

Батюшка отмечает, что в Священном Писании есть отдельная книга — Псалтирь, особая кафизма которого, 17-я, читается в дни поминовения усопших, во время заупокойных служб. Также можно читать и весь Псалтирь с добавлением молитв об усопшем. Это могут делать близкие умершего человека, даже не обращаясь за помощью к священнику, ведь есть молитвословы, объясняющие порядок чтения.

Поминки

Поминки совершаются на девятый или 40-й день после смерти человека. Их также можно проводить ежегодно. По словам отца Макария, все поминки должны сопровождаться церковной молитвой.

Кроме того, спустя 40 дней после смерти человека может читаться сорокоуст — литургия с поминовением усопшего.

— Сорокоуст распространен во всех храмах. Сейчас в монастырях есть и более длительные поминовения, при которых поминают не сорок дней, а полгода, год. Есть даже бессрочное поминовение. Усопшего записывают в поминальную книгу монастыря, и он уже поминается все время, — заметил батюшка.

Он подытожил, что молитвы всегда помогают и облегчают боль в сердце человека, который потерял близкого.

О суевериях

Некоторые люди верят в приметы, которые надо соблюдать после смерти человека. Отец Макарий объясняет, что основа их происхождения кроется в незнании и страхах человека.

— Например, закрывать зеркала и не смотреть телевизор нужно потому, что в дни траура и скорби нельзя веселиться. Это своим образом символизировало прекращение всяческих развлечений. И делается уж точно не потому, что может из зеркала и любой отражающей поверхности появиться душа умершего, — подчеркнул он.