Анна Семенович поразила фанатов фотографией без макияжа

Певица Анна Семенович порадовала подписчиков новой фотографией с отдыха на Кипре в своем Instagram. На снимке она широко улыбается и буквально излучает счастье. Кроме того, на Анне нет ни грамма косметики, что ничуть ее не портит.

— Я всегда во всем стараюсь видеть радость и любовь. Это моя позиция, мой Мир, и я выбираю его таким! Счастливым и улыбчивым, как я на этом фото. Попробуйте делать выбор в сторону счастья, это реально работает! За мной камень Богини Афродиты, кто был? — написала в своем профиле Семенович.

Поклонники, разумеется, массово бросились отвечать на вопрос звезды. Да, многие были в этом райском уголке и даже, следуя примете, плыли три круга вокруг камня. По легенде, этот ритуал обеспечивает исполнителю вечную молодость. Анне, по мнению ее поклонников, и плыть никуда не нужно — уж больно хороша!

— Анюта, но почему ты такая красивая? Ты богиня! Я тебя обожаю.

— Я там тоже был. Но там надо не просто искупаться, а три раза обплыть вокруг этого камня, что стать как Афродита молодой и красивой. Но вода в этом месте ну очень холодная. Хотя Вам Анна это и не нужно, вы и так очень красивая девушка.

— Сама как Афродита.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Анна Семенович вошла в ТОП-10 девушек plus size, которыми общественность восхищается, несмотря ни на что.

Певица также в эксклюзивном интервью раскрывала секреты своей красоты. По словам звезды, никаких особенных процедур она не посещает. Главное — умеренное питание и спортивные нагрузки, а также постоянный контроль гормонального фона.