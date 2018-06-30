Порядок проведения ремонтных работ во вторичном жилье

Рано или поздно каждому владельцу городской квартиры придется столкнуться с необходимостью проведения в ней капитального ремонта. Для оптимизации этого непростого процесса имеет смысл придерживаться некоторых общих правил, которые помогут реализовать задуманное максимально эффективно.

Лучше всего делать ремонт не по частям, а сразу во всей квартире. Это поможет сэкономить ваше время, и не позволит затянуться строительным работам до бесконечности. Но для этого придется либо съезжать из дома, либо начинать работы с помещения, расположенного дальше всех от входной двери, а заканчивать их в коридоре. Таким образом, вам не придется носить строительный мусор через отремонтированные помещения, и не возникнет риск повреждения новых покрытий.

Если у вас нет возможности и желания поручить данный процесс бригаде профессионалов (что, разумеется, ощутимо «ударит» по семейному бюджету), вполне можно попробовать справиться самостоятельно.

Для этого нужно предварительно составить четкий план проведения всех работ, определить срок их выполнения, составить смету, и строго придерживаться заданной схемы действий. В противном случае может оказаться, что в процессе ремонта вам неожиданно потребуются дорогостоящие стройматериалы или инструменты, а денег на их покупку уже не останется, и придется срочно искать выход из сложившейся ситуации, или жить в наполовину отремонтированном доме, что тоже весьма неудобно и неприятно.

Итак, чтобы обезопасить себя от разного рода неожиданностей, порядок проведения ремонтных работ должен выглядеть примерно следующим образом:

1. Этап планирования

Здесь вы определяетесь с объемом будущих работ, составляете ориентировочный план проведения ремонта (начиная с замены труб и заканчивая покупкой новой мебели), подсчитываете необходимое количество требуемых стройматериалов, рассчитываете предварительную стоимость ремонта, составляете смету.

2. Этап закупки стройматериалов

В соответствии со сметой приобретаются нужные стройматериалы и инструменты для успешного проведения ремонта.

3. Подготовительный этап

Демонтаж старых отделочных покрытий является одним из наиболее трудоемких этапов строительства, и при этом — самым грязным и пыльным. Поэтому нелишним станет применение средств индивидуальной защиты в виде перчаток, чтобы не повредить руки, и маски или респиратора, дабы не дышать мелкими частицами краски и пыли. При проведении этих работ лучше всего надеть старую, но удобную и неширокую одежду, не стесняющую движений, и прикрыть волосы косынкой или любым другим головным убором, который не закроет вам обзор.

Вам придется удалять со стен и потолка старые плинтусы, обои, краску, штукатурку. Если в планах имеется замена окон и дверей, или перепланировка квартиры, этим нужно будет заниматься в первую очередь.

4. Замена электропроводки и инженерных систем

До того, как вы приступите к выравниванию стен, нужно, при необходимости, произвести замену старой электропроводки на новую; запланировать места под установку дополнительных розеток и выключателей и вывести провода наружу; сменить водопроводные трубы и системы отопления.

Любые работы подобного рода влекут за собой появление дополнительного мусора, грязи, пыли, поэтому делать их нужно сразу, дабы оптимизировать процесс ремонта.

Для того чтобы помещение в итоге смотрелось эстетично и элегантно, все выключатели должны располагаться на одном уровне по высоте (примерно в районе бедра). То же самое касается и розеток — за исключением того, что их обычно устанавливают на расстоянии 25-35 см от пола.

Не забывайте также о том, что монтируются розетки и выключатели только после нанесения финишной отделки (покраски стен или поклейки обоев), а на данном этапе лишь прокладываются и выводятся наружу провода в местах последующей их установки.

5. Выравнивание потолков и стен

После того, как вы удалили старые отделочные покрытия, установили новые окна, заменили инженерные коммуникации, можно, наконец, начинать выравнивание потолка и стен.

Этап этот очень важен, и выполнять все работы нужно тщательно и аккуратно, так как любой дефект или неровность будет виден невооруженным глазом после нанесения финишной отделки.

Если вы задумали сделать перепланировку, то именно на этом этапе ремонта следует возводить гипсокартонные перегородки или иные конструкции.

Здесь же проводятся штукатурные работы, работы по грунтованию и шпатлеванию всех поверхностей.

6. Выравнивание полов

После завершения всех действий по отношению к стенам и потолку, следует начинать заниматься полом. Только придав ему идеальную ровность, можно устанавливать межкомнатные двери. Заметим, что наносить на пол отделочное покрытие на данном этапе не нужно.

Речь идет о создании бетонной стяжки пола или выравнивании деревянного покрытия специальным инструментом (электрорубанком или шлифмашиной) сразу во всей квартире.

7. Установка межкомнатных дверей

После того, как пол выровнен в идеальную плоскость, можно приступать к установке межкомнатных дверей.

8. Проведение отделочных работ

Основные этапы работ уже завершены, остались декоративные косметические моменты — такие, как покраска потолка и стен, или же поклейка обоев. Конечно, они потребуют от вас определенной сноровки, знаний и умений, но в сравнении с проделанными ранее действиями, это не отнимет у вас чересчур много времени и энергии.

На данном этапе также монтируются розетки и выключатели.

9. Покрытие полов

Завершающим этапом ремонта считается нанесение финишного покрытия на пол — будь то ламинат, паркет, плитка или любой другой понравившийся вам материал. После этого можно установить плинтусы и приступать к расстановке мебели.

Конечно, данная схема работ является ориентировочной, но она поможет структурировать процесс ремонта и держать его под контролем.