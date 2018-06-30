Ещё
Когда носили сбитень на спине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Когда носили сбитень на спине 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
«Сбитень — горячий напиток из подожженного меду с пряностями», — писал Владимир Даль. «Сбитень горячий пьют подъячи! Сбитень — сбитенек пьет щеголек!» — так чаще всего приговаривали продавцы сбитня.
Самые бойкие из сбитенщиков расхваливали свой товар стихами. Талии сбитенщиков были обвиты полотенцем, из-под которого выглядывали пузатенькие стаканчики с вывернутыми наружу краями — чтобы не обжечь губы огневым напитком.
Готовили и разносили сбитень в сосудах, очень напоминавших самовар (кстати, считается, что своим появлением самовар обязан именно сбитню). А предшественниками их в конце XVIII — начале XIX века на рынках и гуляньях были медные чайники, так называемые саклы. С самоварами саклы роднила довольно широкая труба, проходящая в середине чайника и заполненная горячими углями. Зимой сбитенщики носили укутанные тёплой тканью саклы на спине.
Сбитенные курни
Существовали и стационарные «сбитенные курни», которые, как правило, располагались в оживленных, многолюдных местах. Роль прилавка играло большое окно, пробитое в стене дома. Как правило, в этом окне стоял огромный, начищенный до блеска самовар, из которого щедро оделяли всех прозябших душистым согревающим питьем. Несколько глотков янтарного пряного напитка, и тепло живительными струями блаженно растекалось по всему телу, особенно ценили сбитень извозчики и служащие, замерзавшие в холодное время года на улицах.
Вместо кофе
Безалкогольный сбитень долгое время (примерно до конца XIX века) заменял русскому народу чай и кофе. Его пили по несколько раз в день, особенно утром. Надо заметить, что вытеснивший сбитень чай значительно уступает ему по своим питательным свойствам.
Виды сбитней
Рецептов сбитня очень много, различаются они входящими в них ингредиентами и технологией приготовления. Однако неизменным компонентом сбитня всегда остается мёд.
Различают простые и заварные сбитни. Для последних сусло из меда и патоки сбраживают с различными приправами. При этом можно получить напитки, подобные слабохмельпым медам, пиву. На улицах чаще всего разносили горячий питательный и безалкогольный сбитень. А хмельной сбитень чаще подавали в трактирах, ресторанах.
Кириллица: последние новости
Как бесприданницы могли выйти замуж Какой рост был у Петра I на самом деле Есть ли в православии пищевые запреты
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кем вы были в прошлой жизни3
Ксенофонтова рассказала об изменах бывшего мужа
Исчезающие бикини: мода для храбрых62
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Что произойдет, если питаться только бананами3
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение