Когда носили сбитень на спине

«Сбитень — горячий напиток из подожженного меду с пряностями», — писал Владимир Даль . «Сбитень горячий пьют подъячи! Сбитень — сбитенек пьет щеголек!» — так чаще всего приговаривали продавцы сбитня.

Самые бойкие из сбитенщиков расхваливали свой товар стихами. Талии сбитенщиков были обвиты полотенцем, из-под которого выглядывали пузатенькие стаканчики с вывернутыми наружу краями — чтобы не обжечь губы огневым напитком.

Готовили и разносили сбитень в сосудах, очень напоминавших самовар (кстати, считается, что своим появлением самовар обязан именно сбитню). А предшественниками их в конце XVIII — начале XIX века на рынках и гуляньях были медные чайники, так называемые саклы. С самоварами саклы роднила довольно широкая труба, проходящая в середине чайника и заполненная горячими углями. Зимой сбитенщики носили укутанные тёплой тканью саклы на спине.

Сбитенные курни

Существовали и стационарные «сбитенные курни», которые, как правило, располагались в оживленных, многолюдных местах. Роль прилавка играло большое окно, пробитое в стене дома. Как правило, в этом окне стоял огромный, начищенный до блеска самовар, из которого щедро оделяли всех прозябших душистым согревающим питьем. Несколько глотков янтарного пряного напитка, и тепло живительными струями блаженно растекалось по всему телу, особенно ценили сбитень извозчики и служащие, замерзавшие в холодное время года на улицах.

Вместо кофе

Безалкогольный сбитень долгое время (примерно до конца XIX века) заменял русскому народу чай и кофе. Его пили по несколько раз в день, особенно утром. Надо заметить, что вытеснивший сбитень чай значительно уступает ему по своим питательным свойствам.

Виды сбитней

Рецептов сбитня очень много, различаются они входящими в них ингредиентами и технологией приготовления. Однако неизменным компонентом сбитня всегда остается мёд.

Различают простые и заварные сбитни. Для последних сусло из меда и патоки сбраживают с различными приправами. При этом можно получить напитки, подобные слабохмельпым медам, пиву. На улицах чаще всего разносили горячий питательный и безалкогольный сбитень. А хмельной сбитень чаще подавали в трактирах, ресторанах.